Space Meetings Veneto. Presidente Regione, “In Veneto decolla l’economia dello spazio“

Venezia, 16 maggio 2023

“Partendo dalla ricerca, sviluppo e realizzazione delle infrastrutture spaziali si può arrivare alla generazione di prodotti e servizi innovativi. E in Veneto tutto questo è possibile, grazie a una filiera che muove circa un miliardo e mezzo di fatturato, occupa più di 5mila addetti in 260 aziende, le quali sono già in grado di produrre il 60% dei componenti necessari a costruire un satellite veneto. Con questi numeri ci confermiamo, quindi, come una delle principali regioni in Italia nella filiera dell’Aerospazio, cavalcando quella che rappresenta una delle più promettenti traiettorie di sviluppo dell’economia mondiale dei prossimi decenni”.

Lo ha detto il Presidente della Regione del Veneto, oggi a Venezia, al VTP – Venezia Terminal Passeggeri, in occasione della cerimonia di inaugurazione della prima edizione di Space Meeting Veneto, l’evento internazionale promosso dalla Regione del Veneto e della Rete Innovativa Regionale AIR – Aerospace Innovation and Research, che nasce per approfondire gli ultimi sviluppi nel mondo delle applicazioni satellitari, tecnologie innovative, supply chain e investimenti.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini, il Sindaco di Venezia, il Presidente RIR AIR, Federico Zoppas, il Presidente ABE, Stephane Castet, il Presidente Confindustria Veneto Est, Leopoldo Destro, la Rettrice dell’Università di Padova e Rappresentante Fondazione UNIVENETO, Daniela Mapelli.

“I dati spaziali e i satelliti rappresentano un’opportunità poiché, sempre di più, essi possono offrire risposte valide alle esigenze e alle problematiche più complesse in svariati settori – ha sottolineato il Governatore -. Le tecnologie e le soluzioni spaziali contribuiscono già a dare risposte innovative nell’ambito dell’agricoltura e dell’irrigazione di precisione, piuttosto che nella logistica e nella sanità, passando per il comparto energetico. E non a caso, oggi, il Veneto si conferma come la quarta regione in Italia per valore della filiera dell’Aerospazio dopo Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna”.