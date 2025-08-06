Close Menu
    giovedì 7 Agosto
    Tre trapianti di fegato in tre giorni a Verona. I complimenti di Zaia, “Nuova pagina di storia della medicina veneta”

    Venezia, 6 agosto 2025

    “La maratona trapiantistica che ha visto protagonisti i chirurghi del Polo Confortini di Verona, entra di diritto nella storia della medicina veneta, per la straordinaria bravura dei clinici, per la perfetta organizzazione complessiva, per la disponibilità e l’utilizzo di macchinari unici come le nuove macchine di perfusione da poco disponibili a Verona, per tre vite salvate nel giro di tre giorni, dal 24 al 27 luglio. Bravi, coraggiosi, tecnicamente aggiornatissimi, questi clinici veronesi sono lo specchio di una sanità veneta che continua a raggiungere nuovi traguardi”.

    Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si complimenta con i sanitari del Polo Confortini di Borgo Trento a Verona, che hanno compiuto tre trapianti di fegato in pochissimi giorni, rimanendo complessivamente in sala operatoria ben 48 ore.

    “Tutto questo – aggiunge Zaia – è stato reso possibile anche da una straordinaria macchina, che Verona e pochi altri hanno in Italia, capace di tenere in vita l’organo fuori dal corpo per almeno 20 ore. Potrebbe essere fantascienza, non molti anni fa lo sarebbe stata, ma oggi è realtà, che saluto con soddisfazione e gratitudine per i medici scaligeri e con la convinzione che come Regione abbiamo fatto bene a dedicare ogni anno decine e decine di milioni di euro per il continuo ammodernamento dei macchinari”.”

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
