Turismo. Assessore Regione, “Piano di promozione turistica del Veneto in Germania e in Austria. Al via il progetto ‘Alto Adriatico’”

Venezia, 4 maggio 2023

“Il Veneto, da sempre meta turistica scelta da tedeschi e austriaci, oggi lancia una campagna di promozione per fidelizzare questi mercati e promuovere la regione non solo come destinazione balneare, ma anche come meta per il cicloturismo, per il turismo lacustre, montano e culturale. Il piano intende incentivare i flussi turistici nell’entroterra, promuove la ricchezza e la varietà dell’offerta territoriale, dando rilievo anche all’offerta enogastronomica e ai patrimoni UNESCO, come le Ville Palladiane. Con le singole azioni pubblicitarie non intendiamo promuovere solamente la regione più turistica d’Italia, ma far conoscere le bellezze e la varietà dell’offerta turistica regionale, in ottica di promozione integrata dell’intero Alto Adriatico”.

Lo dice l’assessore regionale al Turismo annunciando la campagna di promozione regionale “Veneto the Land of Venice” programmata per tutto il 2023 e che ha ottenuto il Patrocinio di ENIT – Agenzia Nazionale del turismo e prevede, altresì, il coinvolgimento di Venicepromex, agenzia per l’internazionalizzazione del Veneto e di ITKAM – Camera di Commercio Italiana per la Germania.

“Se il Veneto è la prima regione turistica d’Italia con 18 miliardi di fatturato e oltre 70 milioni di presenze è anche grazie al mercato di lingua tedesca, nostri affezionati clienti che negli anni hanno dimostrato di apprezzare l’ospitalità dei nostri operatori e di amare il nostro territorio – prosegue l’Assessore –. Nello specifico, nel 2022, i turisti tedeschi che hanno pernottato nella nostra regione sono stati 18,1 milioni, +53% rispetto all’anno precedente, e rispetto al periodo pre-pandemia c’è stato un aumento di presenze sia di tedeschi (+8,4%) sia di austriaci (+6,7%). Le strutture che favoriscono il contatto con la natura, campeggi e agriturismi, hanno raggiunto valori superiori rispetto al 2019 e i

viaggiatori provenienti da questi mercati trainano l’occupazione della costa (83%) e del lago di Garda (91% in totale, di cui 81% tedeschi), che a giugno 2022 hanno registrato un incremento del +55,9% rispetto allo stesso mese del 2021”.

Il progetto di comunicazione prevede l’impiego di quattro canali di comunicazione: