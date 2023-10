Variazione di bilancio. Presidente Zaia, “Manovra da 31 mln di euro vicina ai reali bisogni dei Veneti”

Venezia, 10 ottobre 2023

“Con la variazione di bilancio approvata oggi diamo un segnale chiaro mettendo immediatamente a disposizione oltre 31 milioni di euro per affrontare i fronti critici e le priorità che stanno interessando il Veneto, in una congiuntura internazionale che impone un’importante capacità di reagire, in tempi rapidi, adattando la programmazione alle sfide. Dal trasporto pubblico locale alla sanità, mantenendo l’impegno preso con le scuole dell’infanzia e con gli studenti che avevano diritto, per questo anno accademico, alle borse di studio. Chiudere con queste ulteriori somme il bilancio 2023 conferma l’attenzione ai reali bisogni dei Veneti”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in riferimento all’approvazione del progetto di legge che destina ulteriori risorse al bilancio di previsione 2023-2025.

“Questa variazione nasce da una oculata gestione della finanza regionale e confermo fin da ora che questi saranno i temi sui quali ci concentreremo e ci confronteremo anche nella definizione delle priorità della prossima manovra triennale di bilancio – conclude il Governatore del Veneto -”.