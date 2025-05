Villaggio delle Regioni. In Veneto si parla di turismo e realtà virtuale. Zaia: “Il futuro è coniugare tecnologia e sostenibilità per una gestione dei flussi più consapevole e inclusiva, nella Regione più turistica d’Italia”

Venezia, 19 maggio 2025

“È fondamentale proseguire il percorso già avviato per migliorare la gestione dei flussi turistici, integrando formazione, programmazione e nuove tecnologie per un turismo sostenibile e un’offerta di servizi di qualità. Il Veneto, prima Regione turistica d’Italia con 73 milioni di presenze all’anno, con un aumento di arrivi (+3,3%) e di presenze (+2,2%), conferma il suo impegno nello sviluppo di tecnologie in grado di coniugare intelligenza artificiale e realtà virtuale per una nuova visione del futuro di un comparto strategico come questo. Ben vengano, quindi, strumenti capaci di offrire esperienze interattive di fruizione turistica, fornendo agli operatori strumenti innovativi per affrontare le sfide del turismo contemporaneo”.

Lo ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, con riferimento agli eventi ospitati nello Spazio Metaverso/IA del Villaggio delle Regioni nell’ambito della quarta edizione del Festival “Italia delle Regioni”. L’iniziativa, in programma a Venezia fino al 20 maggio, è organizzata dalla Regione del Veneto e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il patrocinio della RAI.

Oggi il Villaggio ha ospitato un’esperienza immersiva per la formazione al turismo accessibile che ha coinvolto partner e stakeholder. Domani alle 10.30 l’Arena ospiterà l’appuntamento “VenetIA Lab: AI e VR per il turismo sostenibile”, a cura della Fondazione ITS Academy Turismo Veneto. Verrà illustrato un nuovo approccio formativo incentrato sull’uso dell’IA per la gestione sostenibile dei flussi turistici e la promozione di comportamenti responsabili. La piattaforma immersiva integra tecnologie 3D, AI conversazionale e scenari virtuali della città, trasformando la formazione in un’esperienza digitale interattiva.

“Invito cittadini e turisti a seguire gli appuntamenti del festival e a visitare il Villagio delle Regioni ospitato a Campo San Polo, -prosegue il Presidente -, dove sarà possibile scoprire ambienti e contenuti legati alle realtà regionali in modo immersivo, grazie all’utilizzo della realtà virtuale e aumentata, di simulazioni tridimensionali e proiezioni coinvolgenti oltre allo spazio coperto di 100 mq dedicato alla promozione dello sport e della salute, a cura del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio”.