A Verona 1,5 milioni in meno per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

In base alle stime Anci continua il taglio ai fondi statali.

Anci stima un taglio di 53 milioni di euro dei fondi statali per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Le risorse per i msna sono sempre meno da anni: il divario è di almeno 80 milioni per il 2023 e più di 110 milioni nel 2024 e di 53 milioni per il primo trimestre del 2025.

Decurtazioni che per il Comune di Verona significano un taglio di 1,5 milioni di euro in meno.

“Trovo paradossale – commenta l’assessora alle Politiche sociali e al terzo settore, Luisa Ceni – un taglio di risorse agli enti locali retroattivo: abbiamo lavorato, accolto, accompagnato decine di minori stranieri senza famiglia sul nostro territorio , avendo la disponibilità dei fondi statali…cancellati! I comuni vengono ulteriormente privati di risorse che sono impegnate proprio nella prevenzione di quel degrado che, a parole, si dice debba essere evitato. Non smettiamo certo di occuparci dei più fragili, ma questo ulteriore appesantimento delle finanze comunali ricade su tutti i cittadini”.

Meno fondi significano meno servizi per tutti i cittadini come sottolinea l’assessore al Bilancio Michele Bertucco: “I tagli sui fondi relativi ai minori non accompagnati portano a una fortissima preoccupazione da parte dei Comuni. Si vanno a creare “buchi” nei bilanci, le risorse sono sempre meno e le categorie di persone fragili da sostenere aumentano sempre di più.

Si vanno a creare “buchi” nei bilanci e si scatena purtroppo una guerra all’ultima risorsa fra gli ultimi, tra le persone maggiormente in difficoltà. Per il Comune di Verona il taglio attuato dal Governo Meloni significa più di un milione e mezzo di euro in meno a bilancio per un servizio di accoglienza che è doveroso, oltrechè obbligatorio.

Se a questo si aggiungono l’1,8 milioni di euro in meno per l’emergenza abitativa e il taglio di circa 10 milioni di euro fatto per la spending review, si capisce quale sia la volontà di questo governo: scaricare gli oneri dei servizi sugli enti locali, sui Comuni, che sono gli enti locali più vicini ai cittadini, quelli che i servizi sono tenuti a darli. Quindi la richiesta del Comune di Verona, come la richiesta fatta da Anci, è che il Governo ci ripensi, rimetta a disposizione quei fondi, perché questo garantisce la possibilità di intervenire su persone in grande difficoltà e sulle fragilità che riguardano tutta la nostra società. In caso contrario, i Comuni si troveranno in enormi difficoltà per poter mettere a disposizione ulteriori risorse”.