Gli studenti del Messedaglia raccolgono fondi e donano un gazebo alla Protezione Civile

Dagli studenti e dalle studentesse del liceo Messedaglia un gazebo per la Protezione Civile, utile per le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione. Un gesto importante, giunto al termine di un ampio percorso di sensibilizzazione e formazione effettuato dai ragazzi e dalle ragazze dell’istituto attraverso il progetto “Insieme per la Protezione Civile, Liceo Messedaglia & Comune di Verona” avviato lo scorso anno scolastico nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario dell’istituto veronese (2023-2024).

L’iniziativa, pensata per valorizzare l’impegno civico dei più giovani e promuovere le attività della Protezione Civile, ha coinvolto l’intera comunità studentesca del Messedaglia, in più momenti. Il primo, con l’Assemblea d’Istituto svoltasi alla Gran Guardia nel febbraio 2024. Successivamente nelle giornate dell’autogestione del 26 e 27 marzo 2024 e, poi, in occasione del concerto organizzato nella Basilica di San Zeno, aperto a tutta la cittadinanza il 10 maggio 2024.

Nell’ambito di questo percorso, gli studenti e le studentesse si sono impegnati in una raccolta fondi a favore della Protezione Civile, il cui ricavato ha consentito l’acquisto di un gazebo che, oggi, è stato consegnato.

“Questo risultato fa parte di un progetto più ampio a cui l’Amministrazione tende con determinazione – sottolinea l’assessora alla Sicurezza e Protezione civile Stefania Zivelonghi – volto a dare la giusta attenzione, energie e risorse agli aspetti della Protezione civile. Questo significa non solo dotare il Comune degli strumenti adeguati, tra cui il nuovo Piano di Protezione civile recentemente approvato dal Consiglio comunale, ma anche diffondere la cultura della Protezione civile nella cittadinanza, com’è avvenuto nella serie di attività che sono state realizzate insieme agli studenti e alle studentesse del Mesedaglia. Un percorso il cui esito è stato una raccolta fondi da cui è scaturita l’importante donazione di oggi”.

“Il progetto condiviso con il Comune di Verona, in collaborazione con la Provincia – dichiara la dirigente scolastica Anna Capasso -, ha consentito agli studenti di impegnarsi concretamente a favore della città, di conoscere da vicino il mondo del volontariato e reso possibile una collaborazione più stretta tra famiglie, scuola, istituzioni e territorio”. Alla consegna, effettuata simbolicamente questa mattina in sala Arazzi, hanno partecipato il comandante della Polizia locale e Protezione civile Luigi Altamura, Antonio Corrado Pajola Protezione Civile ANA Veronacittà, Anna Capasso dirigente scolastica del Liceo Scientifico Angelo Messedaglia, Elena Bonomo referente del progetto e Raffaele Bragantini e Pietro Dalla Valentina rappresentanti degli studenti del Messedaglia.