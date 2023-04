Il fantastico mondo di Salgari in una settimana di eventi

I suoi personaggi hanno fatto sognare i lettori di tutto il mondo, immergendoli in avventure fantastiche a cominciare da quelle dell’indimenticabile Sandokan. In omaggio allo scrittore veronese Emilio Salgari, l’Istituto Salesiano San Zeno di Verona organizza dal 17 al 22 aprile la “Settimana Salgariana”, evento culturale aperto a tutti organizzato con il patrocinio e contributo del Comune di Verona, la collaborazione della Biblioteca Civica di Verona, A.Ge.S.C. Associazione Genitori Scuole cattoliche e BCC Valpolicella Benaco Banca.

Sette giorni quindi alla scoperta di Sandokan, Le Tigri di Monpracem e il Corsaro Nero, solo per citarne alcuni, immergendosi nei testi ma anche nella cinematografia salgariana, per coglierne il fascino e la contemporaneità e per far conoscere il romanziere alle nuove generazioni. Un viaggio a 360 gradi con anche la possibilità di visitare i luoghi della città legati ad Emilio Salgari ed una mostra a lui dedicata, curata dall’Associazione “Il Corsaro Nero”, che da anni organizza e promuove eventi salgariani in tutta Italia, e impreziosita dai lavori degli studenti e delle studentesse del settore Grafica e Comunicazione della Scuola di Formazione Professionale San Zeno.

Per informazioni Marco Bozzini, responsabile Comunicazione Istituto Salesiano San Zeno – 045/8070355, marco.bozzini@sanzeno.org o sul sito https://istitutosalesianosanzeno.it/

L’evento è stato presentato questa mattina in Sala Arazzi dall’assessora alle Politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia. Sono intervenuti per la Scuola Formazione Professionale Istituto Salesiano San Zeno il direttore Francesco Zamboni, il docente e Curatore della “Settimana Salgariana” Lamberto Amadei, il Coordinatore Tecnico Settore Grafica e Comunicazione Scuola Professionale San Zeno Luca Chiavegato, il Direttore della rivista “Il Corsaro Nero” Claudio Gallo, il presidente BCC Valpolicella Benaco Banca Daniele Maroldi e degli studenti della scuola.

“Il Comune di Verona è un sostenitore convinto di questa iniziativa – ha detto l’assessora Elisa La Paglia – Nei patti educativi territoriali, di cui ci stiamo occupando a vari livelli, questi eventi si inseriscono con finalità didattiche e di responsabilizzazione e partecipazione attiva degli studenti e studentesse, per un coinvolgimento più ampio del territorio. Sarà una settimana davvero ricca a cui si è tutti invitati a partecipare”.

“E’ bello che sia la nostra scuola professionale ad ospitare questo evento – sottolinea il direttore Francesco Zamboni – perché ci permette di arricchire il percorso formativo a 360 gradi. Per noi è fondamentale la dimensione tecnica, ma amiamo valorizzare anche quella culturale”.

“La passione per la letteratura, l’insegnamento e i ragazzi sono stati il motore di tutto – spiega il docente e curatore Lamberto Amadei -. Verona ha fatto ma può fare ancora tanto per Salgari, e per questo è importante partire dalle scuole”.

“E’ bello che una scuola professionale esplori il campo letterario – ha affermato Claudio Gallo -. Spesso ci sono molti pregiudizi a riguardo, e sono sbagliati. C’è un patrimonio straordinario legato ad Emilio Salgari, legato al materiale presente alla Biblioteca Civica di Verona. I classici continuano a parlare nel tempo, perché trattano argomenti universali, quindi anche alle nuove generazioni”.

Il programma della settimana. Sono previsti una serie di eventi legati alla figura di Emilio Salgari, con il coinvolgimento diretto degli studenti guidati dai loro docenti e da esperti studiosi, ricercatori, professori, cultori e appassionati.

Lunedì 17 aprile.

8 – 8.45 IL RITORNO DELLA TIGRE DELLA MALESIA

Apertura settimana salgariana, saluto delle autorità e degli sponsor – Relatori: Claudio Gallo, Andrea Campalto, Lorenzo Bassotto, Roberto Fioraso – Modera: Nicolò Brenzoni – Auditorium Giorgio Zanotto ISSZ

9-10 AD ALTA VOCE

Salgari letto dalle classi terze CFP «San Zeno» – Guida: Lorenzo Bassotto – Salone don Bosco ISSZ

Martedì 18 aprile

14-15.30 SALGARI NEL CINEMA

Classi seconde CFP «San Zeno» – Relatore: Andrea Campalto – Salone don Bosco ISSZ

Mercoledì 19 aprile

10-12 STUDENTI IN VISITA ALLA MOSTRA

Visita guidata della mostra per le classi della scuola e della città (su prenotazione) – Guida: Roberto Fioraso – Salone don Bosco ISSZ

14-15.30 AD ALTA VOCE

Salgari letto dalle classi prime e quarta CFP «San Zeno» – Guida: Lorenzo Bassotto – Salone don Bosco ISSZ

Giovedì 20 aprile

Dalle 18 Apertura mostra alla cittadinanza – CONFERENZA GLI ESORDI VERONESI E LA MODERNITÀ DELL’OPERA SALGARIANA NELL’IMMAGINARIO LETTERARIO ITALIANO

Claudio Gallo e Roberto Fioraso – Modera: Nicolò Brenzoni – Salone don Bosco ISSZ

19:30 Buffet – Salone don Bosco ISSZ

Venerdì 21 aprile

10-12.15 SULLE ORME DI EMILIO SALGARI

Uscita in città sui luoghi salgariani con le classi quarte CFP «San Zeno» – Guida: Roberto Fioraso

18-19 IN VIAGGIO CON SALGARI

Visita guidata della mostra per la cittadinanza Guida: Claudio Gallo – Salone don Bosco ISSZ

Sabato 22 aprile

9-12.30 IN VIAGGIO CON SALGARI

Visita libera della mostra per la cittadinanza – Salone don Bosco ISSZ