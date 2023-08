Il premio San Rocco 2023 all’associazione “La nostra casa” odv Centro di accoglienza fondato da Don Bruno Pozzetti

Alla chiesa di San Rocco a Quinzano la consegna del premio che si ispira al Santo che ha dedicato l’intera vita ad assistere e guarire gli ammalati di peste.

L’Associazione “La Nostra Casa” è stata fondata nel 1981 a Peschiera del Garda da don Bruno Pozzetti insieme a un gruppo di volontari e svolge attività a favore delle persone in stato di disagio sociale e nel settore della disabilità.

Un riconoscimento a chi dedica gratuitamente il proprio tempo alla cura, all’assistenza dei malati ed è sempre pronto a rispondere alle richieste di aiuto in caso di bisogno. È stato consegnato oggi all’associazione “La nostra casa” odv Centro di accoglienza fondato da Don Bruno Pozzetti, il Premio San Rocco, giunto alla sua 52^ edizione. La cerimonia si è tenuta questa mattina alla chiesa San Rocco a Quinzano, nell’ambito della tradizionale Festa di San Rocco, alla presenza del sindaco Damiano Tommasi, del Vescovo di Verona Monsignor Domenico Pompili e del parroco di Quinzano Don Pierpaolo Battistoli.

Il Premio San Rocco viene assegnato ogni anno il 16 agosto, giorno della morte del Santo, ad una persona o associazione che, come recita lo statuto, “si è distinta nel soccorrere in ogni forma e con ogni mezzo i malati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito per cause di mali fisici o dedichi gratuitamente la propria opera in favore dei sofferenti, anche nella ricerca medico-scientifica”.

Rocco di Montpellier, francese di nascita con origini lombarde, visse nel XIV secolo e fu devoto a San Francesco d’Assisi, a cui si ispirò lasciando i suoi beni per intraprendere un cammino fino a Roma come semplice pellegrino. Un viaggio attraverso un’Italia flagellata da guerre e dalla peste, durante il quale guarì miracolosamente tanti ammalati.

A lui si ispira il premio, che vuole riconoscere la preziosa attività delle associazioni che operano nel nostro territorio, sempre in prima linea e pronte a tendere la mano verso chi ne ha bisogno, come ad esempio quando purtroppo la storia si è ripetuta anche nei giorni nostri con la pandemia del Covid. La cerimonia di oggi dunque è stata sì un momento emozionante e coinvolgente, ma anche di profonda riflessione sul ruolo di ogni singola persona e sul ruolo della comunità, per sottolineare ancora una volta quanto sia importante aiutare il prossimo e quanto sia inestimabile il mettere a disposizione di chi cerca aiuto il proprio tempo.

“La nostra casa” odv Centro di accoglienza. Fondata da Don Bruno Pozzetti nel 1981, è un’associazione di volontariato che opera a favore delle persone in stato di disagio sociale e prevalentemente nel settore della disabilità. Ai rappresentati intervenuti oggi sono state consegnate una medaglia d’oro e una pergamena. Per informazioni sull’attività dell’associazione https://www.lanostracasaodv.it/

Il Comitato San Rocco. Svolge attività di valorizzazione del luogo, del Santuario e delle tradizioni, tramite iniziative culturali folcloristiche e religiose con particolare attenzione al mantenimento e al recupero del patrimonio artistico e storico.