Nuovo innalzamento delle temperature nel fine settimana. Il Comune ricorda che la cittadinanza puo’ contare su oltre 100 oasi climatiche

Si tratta di spazi pubblici, interni ed esterni, dove le persone possono trovare refrigerio

Ondata di caldo in arrivo, la protezione civile segnala infatti che domani 8 agosto e dopodomani 9 le temperature percepite saliranno a 35 e 36 gradi rispetto ai 30 di oggi. Per dare refrigerio a cittadini e turisti, il Comune ha dato il via nelle scorse settimane il nuovo progetto delle ‘Le oasi climatiche per affrontare il caldo estremo’.



Sono infatti disponibili sul territorio oltre 100 spazi pubblici accessibili per proteggersi dal calore eccessivo.



L’iniziativa, che rientra nell’ambito dei progetti della Rete Città Sane-OMS, è pensata per offrire accoglienza, ristoro e sicurezza soprattutto alle persone più fragili: anziani, bambini, persone con disabilità e chi non ha un’abitazione adeguatamente climatizzata.



Le “Oasi climatiche”, oltre un centinaio, sono state individuate in biblioteche comunali, centri civici, musei, parchi ombreggiati, giardini pubblici attrezzati. In diversi di questi luoghi sono disponibili panchine all’ombra, fontanelle, accesso gratuito all’acqua potabile e locali climatizzati.



L’elenco completo e aggiornato, suddiviso per Circoscrizioni, è disponibile sul sito istituzionale del Comune al seguente LINK e sarà distribuito anche tramite volantini nelle sedi circoscrizionali.



Il progetto è stato realizzato in collaborazione con tutte le Circoscrizioni cittadine, la cui partecipazione è stata fondamentale per individuare i luoghi più adatti e vicini ai bisogni della popolazione.



L’attivazione delle oasi climatiche è prevista da fine luglio a metà settembre, con orari variabili a seconda della struttura. In alcuni punti sarà anche possibile ricevere informazioni su come proteggersi dal caldo, accedere a piccoli servizi di assistenza o trascorrere alcune ore in compagnia.