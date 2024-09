Sospensione energia elettrica, farmacia Olimpia garantisce il servizio grazie all’impiego di un gruppo elettrogeno

Verona, 5 settembre 2024.

Nell’ambito della sospensione della fornitura di energia elettrica programmata da V Reti per venerdì 6 settembre 2024 dalle ore 8.00 alle 13.00, necessaria per consentire interventi sulla cabina di trasformazione che serve l’isolato, comunicata all’azienda soltanto in data 3 settembre 2024, la Farmacia comunale Agec Olimpia di via Palladio fa sapere che sarà in grado di assicurare per tutta la mattina la continuità del servizio grazie all’impiego di un gruppo elettrogeno.



Niente interruzioni, dunque, per il lavoro dei farmacisti Agec all’infuori dei tempi tecnici di collegamento e scollegamento del dispositivo e di riavvio dei server. La decisione, dato il poco preavviso, è stata presa con urgenza dall’Area Farmacie di concerto con l’Area Tecnica dell’azienda nell’interesse primario di salvaguardia dell’utenza. L’impiego dei generatori stabilizzati, compatibili con le apparecchiature elettroniche e informatiche, è una pratica aziendale collaudata già impiegata più volte con soddisfazione per garantire la continuità di servizio in occasione di interventi strutturali su immobili operativi.