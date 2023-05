Nuovo Capo Polizia. Le felicitazioni del Presidente del Veneto al Prefetto Pisani

Venezia, 11 maggio 2023

“Al vertice della Polizia di Stato è stato scelto un superprofessionista con un curriculum che parla da solo. La sua storia è un riassunto di impegno e dedizione nel rispetto della legalità con, in particolare, esperienze più che ragguardevoli contro piaghe come la criminalità organizzata con importanti successi e nella soluzione di situazioni difficili come nel periodo che ha trascorso alla guida del Servizio Immigrazione e Polizia delle frontiere. Trasmetto al prefetto Pisani le mie congratulazioni per la nomina e gli auguro buon lavoro nel nuovo incarico. Tra i cittadini è diffusa la richiesta di proseguire lungo la strada del rispetto della legalità e della sicurezza. Sono certo che ne è consapevole e che non mancherà di impegnarsi come ha sempre fatto nella sua carriera”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto esprime le sue felicitazioni al nuovo Capo della Polizia, Vittorio Pisani.