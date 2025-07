Polizia di Verona – Aggredisce un giovane per provare a rubargli beni per un valore di 500 euro e poi tenta la fuga: sessantacinquenne arrestato dalla Polizia di Stato

Ha aggredito un giovane per strappargli via il bracciale che aveva al polso e la collanina d’argento che indossava al collo. Nonostante l’azione violenta, però, il ragazzo è riuscito a divincolarsi e a dare l’allarme. È stato, così, arrestato dalla Polizia di Stato, per tentata rapina, un cittadino italiano di 65 anni, già noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio e contro la persona.

A segnalare il tentativo di rapina è stata la stessa vittima che, intorno alle ore 14.00 di lunedì, ha contattato la Centrale Operativa della Questura e ha richiesto il tempestivo intervento della Polizia. L’individuazione del responsabile è avvenuta nel giro di pochi minuti, grazie anche all’ausilio della giovane vittima che, rimanendo in costante contatto telefonico con il 113, ha fornito una dettagliata descrizione del soggetto segnalato e ne ha seguito gli spostamenti fino all’arrivo della Polizia.

Gli agenti delle Volanti hanno così, intercettato l’uomo tra via Spina e via Pomposa mentre cercava di allontanarsi, riconoscendolo come la persona descritta dalla vittima e impedendone la fuga.

Secondo quanto accertato dagli operatori, il sessantacinquenne avrebbe aggredito la vittima, tentando di strapparle il bracciale che aveva al polso, procurandole dei graffi ad entrambe le braccia. Non riuscendoci, lo stesso, prendendola per il collo, avrebbe tentato anche di strapparle la collanina d’argento, sempre senza successo. A questo punto, l’uomo si sarebbe dato alla fuga, spostandosi da via Spina verso via Pomposa. Il tentativo di rapina ha riguardato beni per un valore di 500 euro.

Ultimati gli accertamenti, il malvivente è stato accompagnato presso gli uffici della locale Questura dove è stato arrestato per tentata rapina e, in seguito, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Verona Montorio in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto.

Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.