Polizia di Verona – Evade dai domiciliari e tenta di rubare due capi d’abbigliamento: trentaseienne marocchino arrestato dalla Polizia di Stato

È finito in manette un trentaseienne marocchino che, sottoposto alla misura alternativa alla pena detentiva in carcere della detenzione domiciliare, si è introdotto in un negozio di via Mazzini con l’intento di rubare due capi d’abbigliamento.

È accaduto sabato pomeriggio, intorno alle ore 17.00, quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Mazzini a seguito della segnalazione, giunta alla Sala Operativa, di un soggetto che aveva tentato di asportare della merce dal negozio senza pagarla.

Giunti sul posto e presi contatti con il responsabile dell’esercizio commerciale e con l’addetto alla vigilanza, gli agenti hanno appurato che l’uomo marocchino, una volta entrato nel negozio, aveva tentato di prelevare due capi d’abbigliamento del valore complessivo di 31,90 euro e che, poi, senza pagarli si era diretto verso l’uscita dall’esercizio commerciale cercando di sfuggire ai controlli di sicurezza. Il trentaseienne è stato, però, subito bloccato dall’addetto alla vigilanza, in attesa dell’arrivo degli operatori delle Volanti.

Accompagnato in sede ed espletate le formalità di rito, il trentaseienne marocchino è stato denunciato per il reato di tentato furto. La merce è stata restituita all’avente diritto in quanto non danneggiata e, quindi rivendibile.

Da ulteriori accertamenti esperiti, è inoltre emerso che il soggetto fosse sottoposto alla misura alternativa alla pena detentiva in carcere della detenzione domiciliare con permesso di assentarsi. La disamina dei permessi concessi ha, però, consentito agli agenti di polizia di appurare in maniera incontrovertibile che l’uomo si fosse volontariamente posto in stato di evasione al fine di commettere altro reato di natura predatoria.

Alla luce di tali elementi e sentito prontamente il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona, il trentaseienne marocchino – già gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro la P.A. e contro il patrimonio – è stato arrestato per evasione aggravata e collocato presso le celle di sicurezza della locale Questura in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina, il Giudice ha convalidato l’arresto e ha ripristinato la misura alternativa della detenzione domiciliare.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.