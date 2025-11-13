Polizia di Verona – Latitante moldavo catturato dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Verona. Dovrà scontare oltre 6 anni di carcere

Un uomo di 28 anni, di origine moldava, condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per rapina, furto in abitazione e ricettazione, è stato catturato dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Verona-Villafranca.

Il latitante, ricercato dall’aprile scorso, è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Frontiera durante i controlli sui passeggeri di un volo proveniente da Chisinau, Moldavia. Dalle verifiche è emerso che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento, per reati commessi tra il 2016 e il 2018, quando era ancora molto giovane.

Una volta identificato, l’uomo è stato immediatamente accompagnato presso il carcere di Montorio, dove sconterà la pena detentiva. Oltre alla reclusione, dovrà pagare anche una multa di 2.640 euro.