    giovedì 13 Novembre
    Polizia di Verona – Latitante moldavo catturato dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Verona. Dovrà scontare oltre 6 anni di carcere

    Polizia di Stato 1 Min Read

    Un uomo di 28 anni, di origine moldava, condannato a sei anni e tre mesi di reclusione per rapina, furto in abitazione e ricettazione, è stato catturato dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Verona-Villafranca.

    Il latitante, ricercato dall’aprile scorso, è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Frontiera durante i controlli sui passeggeri di un volo proveniente da Chisinau, Moldavia. Dalle verifiche è emerso che a suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Trento, per reati commessi tra il 2016 e il 2018, quando era ancora molto giovane.

    Una volta identificato, l’uomo è stato immediatamente accompagnato presso il carcere di Montorio, dove sconterà la pena detentiva. Oltre alla reclusione, dovrà pagare anche una multa di 2.640 euro.

