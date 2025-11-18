Polizia di Verona – Viaggiava senza biglietto con l’hashish in tasca: giovane arrestato dalla Polizia di Stato in stazione a Peschiera del Garda

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero di 31 anni trovato in possesso di circa 18 grammi di hashish. Sono stati gli agenti del Posto di Polizia Ferroviaria di Peschiera del Garda ad intercettare l’uomo, segnalato da un Capo Treno che, fermo al binario, lamentava la sua presenza a bordo senza biglietto.

Il giovane, che rifiutava di acquistare il biglietto e non sembrava intenzionato a scendere dalla carrozza in cui si era accomodato, è stato immediatamente raggiunto dai poliziotti e sottoposto a controllo. Le approfondite verifiche effettuate hanno condotto al rinvenimento, all’interno di un pacchetto di sigarette, di alcune dosi di sostanza cannabinoide pronte per essere vendute, oltreché di 260 euro in contanti.

Il trentunenne residente a Brescia, già gravato da precedenti specifici, è stato dunque arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Dopo la convalida dell’arresto, il giudice lo ha condannato alla pena di 8 mesi di reclusione e 800€ di multa, sospendendone gli effetti, anche detentivi, e disponendo la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente, nonché la confisca del denaro, ritenuto provento dell’attività illecita.

Si precisa che la responsabilità penale dell’arrestato sarà accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.