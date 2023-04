Polizia Locale: incidenti nella giornata di mercoledi’ 12 aprile. Diversi feriti tra utenti deboli e minorenni. 422 sinistri rilevati in citta’ da inizio anno

Ancora incidenti con il coinvolgimento di ciclisti e motociclisti anche minorenni che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Nella mattina di mercoledì 12 aprile in via Scarlatti scontro tra una moto Malaguti, un piaggio Medley e un furgone Renault Trafic. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la perdita di liquidi infiammabili ripristinando i luoghi. Feriti i due motociclisti, un 18enne e un 16enne. In piazza San Zeno, scontro tra una Ford Fiesta e una ciclista di 42 anni, trasferita in ospedale, senza gravi conseguenze. Ancora uno scontro molto violento all’incrocio tra la circonvallazione Oriani e via Città di Nimes tra una Fiat 500 e un Piaggio Beverly, il cui conducente 50enne è stato portato a Borgo Trento con varie lesioni. Ingenti i danni ai veicoli. Nel pomeriggio nuovo scontro tra via Montorio e via Belvedere con un ciclomotore Yamaha completamente distrutto, con serie ferite per il guidatore 17enne, scontratosi con una autovettura BMW 520. In piazzale Porta Vescovo, incidente tra una Lancia Y e una bicicletta, il cui conducente 30enne, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. In tutti i sinistri sono in corso gli accertamenti sulla dinamica da parte degli specialisti del Nucleo Infortunistica.