Nuovo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Borgo Roma, in via Veglia, con un soggetto tunisino, 21enne, fermato con 12 gr. di eroina e circa 30 di hashish, sostanze pronte per essere spacciate nella zona sud della città e nei parchi della zona, compreso Santa Teresa, dove era stato arrestato altro spacciatore. Una attività che vede impegnati gli agenti del Reparto Territoriale della Polizia Locale. Questa mattina l’udienza per direttissima.