Da Verona oltre 1200 giovani alla Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona

Cinque itinerari per i ragazzi di Verona. A piedi, in canoa, in bus: i giovani veronesi a Lisbona tra il 25 luglio e il 6 agosto per il raduno internazionale con Papa Francesco, presente il vescovo Domenico. Gemellaggio anche con la missione veronese di Bafatà in Guinea Bissau

Sono ben 1254 i giovani veronesi in partenza alla volta di Lisbona per prendere parte alla Giornata mondiale della gioventù (Gmg), il raduno di giovani da tutto il mondo con papa Francesco che quest’anno si svolgerà dal 1 al 6 agosto nella capitale portoghese, presente il vescovo Domenico che raggiungerà Lisbona il 3 agosto. Si attende 1 milione di ragazzi e ragazze da ogni parte del mondo nella capitale portoghese.

Sono 5 le proposte di viaggio organizzate dalla diocesi tramite il Centro di pastorale adolescenti e giovani. Un primo itinerario è a piedi, vi partecipano 50 ragazzi con partenza da Santiago de Compostela; un secondo è in canoa, con 35 giovani armati di pagaia, lungo il fiume Tago; il terzo, per 262 ragazzi e ragazze neomaggiorenni (nati nel 2005); il grosso del gruppo, 569 giovani, raggiungerà Lisbona in pullman. Altri 65 giovani veronesi si recheranno autonomamente in Portogallo, ma si sono appoggiati alla diocesi per l’iscrizione e l’assistenza organizzativa. Presenti anche 27 volontari a servizio dei giovani, 27 preti e religiosi e 3 suore per l’accompagnamento spirituale, oltre ai 13 membri della Cpag Band che anima con i canti l’esperienza. Tutti i giovani veronesi a Lisbona saranno alloggiati nella parrocchia di São José di Lisbona, gestita dall’Opera don Calabria. Qui dormiranno sui materassini gonfiabili all’interno degli spazi messi a disposizione (aule, palestre, saloni o chiese) per poi prendere parte, nel corso delle giornate, alle catechesi e alle attività proposte dall’organizzazione locale e dalla Conferenza episcopale italiana. Inoltre, sono circa 247 i giovani veronesi appartenenti al Cammino neocatecumenale che andranno a Lisbona.

«Oggi più che mai è importante valorizzare il protagonismo dei ragazzi» evidenzia mons. Domenico Pompili, alla prima GMG da Vescovo di Verona. «Questo sarà un cammino che non si conclude a Lisbona, ma che avrà lì una tappa importante e che proseguirà nelle nostre parrocchie una volta tornati dalla Giornata mondiale della Gioventù».

Dagli organizzatori emerge grande attesa per questo momento di incontro e di relazione che tutta la Chiesa può tornare a vivere in grande per la prima volta dopo la Pandemia. Commenta don Matteo Malosto, direttore del Centro di pastorale adolescenti e giovani di Verona, «in questi mesi ci ha animato la convinzione che a Lisbona non incontreremo la Chiesa del domani, ma la Chiesa di oggi, con tutto l’entusiasmo che essa porta con sé, perché i giovani come disse Papa Francesco nell’ultima GMG di Panama del 2019, non sono il futuro, ma sono ‘l’adesso di Dio’».

A piedi: in 50 per 150 km da Santiago a Porto in 6 giorni di cammino

I primi giovani veronesi a partire per Lisbona saranno i 50 pellegrini dell’itinerario a piedi che già domani, martedì 25 luglio, voleranno a Santiago de Compostela. Di qui partiranno per un cammino di circa 150 chilometri in 6 giorni sino a Porto, da dove prenderanno il treno per la capitale portoghese.

In canoa: 100 km in 5 giorni lungo il fiume Tago

Il percorso di avvicinamento più avventuroso sarà quello in canoa, riproponendo un format divenuto abituale per la Diocesi di Verona, visto che era stato già sperimentato per la Gmg in Polonia (2016) e per il Giubileo dei giovani a Roma (2018). I 35 partecipanti percorreranno circa 100km pagaiando lungo il Tago, il principale fiume portoghese. La partenza sarà il 28 luglio con rientro l’8 agosto, con viaggio di andata e ritorno in aereo.

I 18enni in autobus via Lourdes e Avila

Un itinerario ad hoc è stato pensato per i 260 diciottenni, che a bordo di 5 pullman partiranno sabato 29 luglio (ore 20.30, parrocchia Buon Pastore di S. Giovanni Lupatoto), con tappe in luoghi significativi per la fede cattolica: Lourdes, Sonseca (in provincia di Toledo) e Avila, prima di giungere a Lisbona dove vivranno i tre giorni clou della Gmg. Nel ritorno è prevista invece una tappa a Barcellona dove visiteranno e pregheranno nella Sagrada Familia.

Il gruppone in pullman: 569 in 11 bus

Il grosso dei giovani partirà invece la sera di sabato 29 luglio. Ben 569 pellegrini raggiungeranno Lisbona suddivisi in 11 pullman per vivere l’esperienza di incontro, fraternità e scambio con persone provenienti da ogni parte del mondo. Per loro è prevista una tappa a Saragozza per un breve gemellaggio e, nel ritorno, una sosta a Lourdes.

La Gmg in missione

Dieci giovani veronesi vivranno la Gmg in una dimensione particolare: con l’assistenza del Centro missionario diocesano, sono partiti oggi per Bafatà, in Guinea Bissau, per una visita alla missione veronese dove operano due preti di Verona, per condividere la Gmg con i giovani del luogo.

L’incontro con Papa Francesco

Per tutti i veronesi, i momenti clou del viaggio saranno la veglia serale con Papa Francesco di sabato 5 agosto e la Messa di domenica 6 agosto, che si svolgeranno al Campo da Graça un’ampia spianata nel Parco Tago, affacciato sull’omonimo fiume.

Per approfondire: la Giornata mondiale della Gioventù

La Giornata mondiale della gioventù (Gmg) è l’incontro dei giovani di tutto il mondo con il Papa. È anche pellegrinaggio, festa della gioventù, espressione della Chiesa universale e momento intenso di evangelizzazione per il mondo giovanile. Sebbene la sua identità cattolica sia chiaramente evidente, la Gmg apre le sue porte a tutti, vicini o lontani dalla Chiesa.

Si celebra a livello diocesano la Domenica delle Palme (in Italia nella solennità di Cristo Re), e ogni due, tre o quattro anni come raduno internazionale in una città scelta dal Papa, con la presenza del Santo Padre. Riunisce milioni di giovani per celebrare la loro fede e il senso di appartenenza alla Chiesa. Fin dalla sua prima edizione a Roma nel 1986, la Giornata Mondiale della Gioventù si è rivelata laboratorio di fede, luogo di nascita di vocazioni al matrimonio e alla vita consacrata, strumento di evangelizzazione e trasformazione della Chiesa.

La storia della GMG

Nel 1984 Giovanni Paolo II decise di organizzare un incontro la domenica delle Palme, a Roma, per celebrare il Giubileo dei giovani dell’Anno Santo della Redenzione 1983-1984. Erano attesi 60mila pellegrini, ma all’evento parteciparono 250mila giovani provenienti da diversi paesi del mondo. L’esperienza è stata così significativa per tutta la Chiesa che il Santo Padre ha deciso di ripetere la celebrazione l’anno successivo. In questo raduno, 300mila giovani pellegrini sono stati distribuiti tra le chiese della città per momenti di preghiera e catechesi, seguiti da un raduno in Piazza San Pietro per partecipare alla celebrazione con il Papa. Il 20 dicembre 1985, Giovanni Paolo II annunciò l’istituzione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Questa la successione delle Giornate mondiali della gioventù a livello internazionale: Roma (1986) Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Parigi (1997), Roma (2000) e Toronto (2002), Colonia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracovia (2016), Panama (2019), Lisbona (2023).