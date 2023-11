Annalena Tonelli: testimone di fede e maestra di vita

Il card. Zuppi e la direttrice del Salone del libro Benini saranno a Verona per parlare della vita e delle opere della missionaria Annalena Tonelli.

Un cardinale e una scrittrice a parlare del silenzio e di come è possibile “Dare voce al silenzio”. È quanto avverrà venerdì 17 novembre dalle 20.45 al Cinema Teatro Nuovo San Michele a Verona.

Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, dialogherà con Annalena Benini, giornalista, scrittrice e direttrice del Salone del libro di Torino. Concluderà la serata l’intervento del Vescovo di Verona, Domenico Pompili.

Sarà il modo per conoscere e approfondire la figura di Annalena Tonelli, missionaria insignita del premio Nansen per l’assistenza ai profughi, nel novantesimo dalla sua nascita e a vent’anni dalla sua uccisione, avvenuta per mano di due sicari a Borama, in Somalia, il 5 ottobre 2003.

Una vita spesa, nel silenzio, per dare voce a persone e situazioni che nel mondo finiscono solitamente nell’oblio. Una donna che per tutta l’esistenza non ha mai voluto si parlasse di lei, ma di coloro ai quali si è messa a servizio: Dio e ogni fratello e sorella.

Una testimonianza di quanto ha espresso il vescovo Domenico Pompili nella sua prima lettera alla Chiesa di Verona Sul silenzio: “Dal vuoto nascono le chiacchiere, dal silenzio nascono le parole”; si tratta oggi di “infrangere il muro di certi silenzi che coprono le ingiustizie” e tacciono “su questioni vitali come pace, giustizia e salvaguardia del creato”.

Annalena Benini parlerà di Tonelli, come di una lontana cugina di cui ha sempre saputo poco, fino a quando, in un periodo di crisi della sua vita, si è lasciata affascinare da questa vita nascosta, ma spesa per amore, ciò che davvero riempie di senso l’esistenza. Il cardinale Zuppi, a partire da questa esperienza personale, racconterà la sua vita, sempre a contatto con la sfida della pace, del dialogo, di una fraternità continuamente da custodire e da cercare.