Formazione, preghiera e riflessione per le vittime di abusi

La Chiesa di Verona aderisce alla III Giornata nazionale di preghiera della CEI per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili di sabato 18 novembre.

“Curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe” (Ger 30,17)

La bellezza ferita

Due giorni di preghiera e riflessione oltre ad un momento formativo per presbiteri e diaconi, religiosi e religiose che operano a stretto contatto con i minori. Sono le iniziative messe in campo dalla Diocesi di Verona che aderisce alla III Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili (18 novembre).

Nello specifico, la Diocesi propone a tutte le parrocchie e le comunità ecclesiali di vivere in questo periodo, e in particolare sabato 18 e domenica 19 novembre , momenti di preghiera e riflessione, nell’ordinario delle celebrazioni eucaristiche festive o con iniziative apposite; per questo ha messo a disposizione vario materiale preparato dal Servizio nazionale (introduzione al tema, manifesto, traccia per la preghiera personale, schema di veglia comunitaria, riflessione sulla Giornata a cura di Don Luigi Verdi, schema di veglia, preghiere dei fedeli).

Inoltre, invita presbiteri e diaconi, religiosi e religiose che operano a stretto contatto con i minori all’incontro formativo “Cura e tutela dei minori: maternità e paternità vissute” martedì 21 novembre dalle 10 alle 12 al Centro pastorale adolescenti e giovani (San Massimo – via Bacilieri 1\A) con relazione di don Francesco Airoldi, cancelliere di Curia – Diocesi di Bergamo e conclusioni del vescovo Domenico Pompili.

Il Servizio diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili

A promuovere queste iniziative all’interno della Chiesa di Verona, è il Servizio diocesano per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili, nato quattro anni fa. Si tratta di uno spazio di ascolto, sostegno e prevenzione nelle situazioni di disagio, personale o comunitario, derivante dal comportamento di presbiteri, diaconi, religiosi e operatori pastorali, posto in violazione dei doveri del proprio stato e del proprio ufficio o con abuso di potere, non solo in ambito morale, ma anche nella gestione dei beni temporali. Esso, ancora, promuove, attività di prevenzione di tali fenomeni, sia attraverso iniziative di formazione rivolte ai chierici e agli operatori pastorali, sia attraverso lo studio e l’approfondimento delle questioni di carattere psicologico, pedagogico, giuridico (canonico o civile) implicate.

Fanno parte dell’equipe del Servizio diocesano:

don Matteo Malosto , referente;

, referente; Valentina Girardi , assistente sociale;

, assistente sociale; Francesca Negrini , psichiatra;

, psichiatra; Giuseppe Comotti , avvocato e docente universitario;

, avvocato e docente universitario; Sara Pasetto, psicologa, psicoterapeuta e responsabile del centro di ascolto;

Il Servizio si avvale, inoltre, dell’aiuto dell’avv. Elena Bissoli, come responsabile delle attività formative.

La Giornata nazionale per le vittime di abusi

La III Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili è indetta per sabato 18 novembre 2023 dalla Conferenza Episcopale Italiana, attraverso il Servizio Nazionale per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili.

Questo appuntamento è stato istituito in corrispondenza della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale e coinvolge tutta la comunità cristiana nella preghiera, nella richiesta di perdono per i peccati commessi e nella sensibilizzazione riguardo a questa dolorosa realtà.

Per l’anno 2023 è stato scelto il tema “La bellezza ferita” con riferimento biblico al versetto “Curerò la tua ferita e ti guarirò dalle tue piaghe” (Geremia 30,17). Nel contesto di questo capitolo del libro del profeta Geremia, si annuncia l’impegno solenne di Dio a cambiare il corso della storia, a trasformare il lutto in gioia, a ricondurre il suo popolo a casa dalla terra d’esilio. Questo dava speranza al popolo di Israele dopo una stagione drammatica (violazione della Città santa, deportazione della popolazione in Babilonia ed esilio). La Bibbia afferma in questo modo che Dio è l’unico capace di aprire nuovi ed inattesi cammini di speranza e che è sempre disposto – con la collaborazione e l’impegno delle persone – a ricucire lo strappo, a ritornare all’antica serenità, a riprendere il cammino che si era bruscamente interrotto: il Signore è pronto a guarire ogni ferita, anche la più profonda. E a ridare bellezza alla vita.