Un logo per la Chiesa di Verona

Al via il contest per realizzare il nuovo logo della diocesi.

C’è tempo fino al 29 settembre per le candidature

Si è aperto oggi il contest “Un nuovo logo per la Chiesa di Verona”. Il concorso, indetto dalla Diocesi, mira ad individuare tra le proposte che giungeranno un nuovo logo che contraddistingua l’azione della Chiesa di Verona e offra un volto coerente della propria identità e della propria storia.

Ci sarà tempo sino al 29 settembre per inviare la propria proposta grafica e prendere parte alla selezione, che prevede per il vincitore un compenso in denaro pari a 1000 euro. A scegliere tra le proposte che giungeranno, sarà lo stesso Vescovo Domenico, assieme ad alcuni collaboratori. Sul sito diocesiverona.it sono a disposizione tutte le informazioni dettagliate, il bando ufficiale e i moduli di adesione.

L’obiettivo della Diocesi di Verona è rendere più saldo il legame tra la propria storia, il proprio territorio e la missione evangelica, attivando iniziative volte al sempre maggiore coinvolgimento delle persone all’interno dei processi ecclesiali e delle attività evangelizzatrici che propone.

Il contest si inserisce all’interno di un cammino sinodale che la Diocesi di Verona – in comunione con la Chiesa universale – ha intrapreso da qualche anno. In continuità con la lettera pastorale del Vescovo Domenico Pompili (“In cerca di volti”) e con le conseguenti visite sinodali nell’intera diocesi, svoltesi nei mesi scorsi, il contest intende rinnovare a tutti l’invito a “camminare insieme”, condividendo prospettive, intuizioni e vita con l’intero Popolo di Dio che vive questo territorio.

Il logo, si legge nel bando, oltre a veicolare in modo strutturato identità e immagine della Diocesi di Verona, dovrà essere in grado di testimoniare la natura intrinsecamente accogliente e missionaria della Chiesa, mostrando quel volto della “Chiesa in uscita” tanto caro a Papa Francesco.