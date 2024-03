I migliori film italiani degli ultimi 50 anni

Scegliere il miglior film italiano è da sempre argomento di discussione. Sin dagli anni ’50, il cinema nostrano ha regalato al mondo grandi capolavori, spesso insigniti dell’Oscar come miglior film straniero, confermando la costante capacità dell’Italia di produrre opere cinematografiche di elevata qualità.

BonusFinder Italia ha deciso di immergersi nell’enorme lista dei film italiani, dal 1970 ad oggi, esaminando una serie di fattori tra cui le valutazioni IMDb, il numero di premi e se hanno vinto un Oscar per trovare i migliori film italiani.

# Film Anno Voto su IMDb Premi Punteggio (/100) 1 La vita è bella 1997 8.6 69 98.8 2 La grande bellezza 2013 7.7 37 98.5 3 Il postino 1994 7.8 28 97.1 4 L’ultimo imperatore 1987 7.7 55 97.0 5 Nuovo Cinema Paradiso 1988 8.5 14 94.7 6 Amarcord 1973 7.8 19 94.5 7 Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto 1970 8 11 94.0 8 La leggenda del pianista sull’oceano 1998 8 23 86.8 9 Una giornata particolare 1977 8.1 12 86.5 10 La meglio gioventù 2003 8.5 23 86.2 11 Cesare deve morire 2012 7.3 35 85.9 12 Il ladro di bambini 1992 7.6 18 84.5 13 Il Capitale umano 2013 7.2 26 84.1 14 Ricomincio da tre 1981 7.4 15 83.2 15 C’era una volta in America 1984 8.4 11 83.1 16 Lamerica 1994 7.4 12 82.7 17 La migliore offerta 2013 7.8 21 81.7 =18 Lo chiamavano Jeeg Robot 2015 7 22 79.5 =18 Il marchese del Grillo 1981 7.7 7 79.5 20 Fuori dal mondo 1999 7.2 11 79.2

Secondo lo studio, ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni è il miglior film italiano degli ultimi 50 anni con un punteggio quasi perfetto di 98,8 su 100. Questa commovente commedia/dramma ha ottenuto ben 69 premi, tra cui 3 premi Oscar nel 1997 (miglior film straniero, miglior attore per Benigni e miglior musica). Il film ha il punteggio IMDb più alto registrato nello studio (8,6) e racconta la storia di Guido Orefice, un ebreo italiano proprietario di una libreria, che impiega la sua immaginazione per proteggere suo figlio dagli orrori dell’internamento in un campo di concentramento nazista.

Al secondo posto di questa classifica c’è ‘La grande bellezza’ di Sorrentino con un punteggio di 98,5 su 100. Questo dramma accattivante ha vinto 37 premi, tra cui un prestigioso Oscar per il miglior film in lingua straniera nel 2013, e detiene un solido punteggio IMDb di 7,7. Il film segue Jep Gambardella, un giornalista/critico a Roma, mentre riflette sul suo stile di vita sontuoso e sulla vacuità della sua esistenza mentre naviga nell’alta società e nei circoli artistici della città.

Al terzo posto c’è ‘Il Postino’ di Troisi con un punteggio di 97,1 su 100. Questo straordinario film ha conquistato 28 premi, tra cui i prestigiosi BAFTA Awards per il miglior film non in lingua inglese, la migliore regia e la migliore musica. Inoltre, si è assicurato l’Oscar per la migliore colonna sonora drammatica originale. Il film racconta una storia di fantasia in cui il poeta cileno Pablo Neruda stringe amicizia con un semplice postino procidiano (Troisi) che impara ad amare la poesia.

Il film più vecchio che si è assicurato un posto nella top 20 è il classico del 1970 “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”, che si trova saldamente in settima posizione con un impressionante punteggio di 94,0 su 100. Il film ha vinto 11 premi tra cui l’Oscar per il miglior film straniero. Ha un solido punteggio IMDb di 8.0.

All’altra estremità dello spettro, il film più recente nella top 20 è ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ in 18esima posizione con un punteggio di 79,5 su 100. Questo film del 2015 ha ricevuto ampi consensi, vincendo 22 premi, tra cui 8 David di Donatello e ha un punteggio IMDb di 7.

Chiude la top 20 “Fuori dal mondo” con un punteggio di 79,2 su 100. Con 11 premi vinti, il film racconta la storia di una suora, Suor Caterina, che si ritrova a prendersi cura di un neonato lasciato in convento, portandola a un viaggio in cui si confronta con le proprie convinzioni e connessioni con il mondo.

https://www.bonusfinder.it/

Foto: shutterstock.