Il Club veronese Propeller sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia

A The International Propeller Clubs Port of Verona è stato assegnato il premio Verona Green Movie Awards per l’impegno in materia ambientale e culturale. Il riconoscimento è stato consegnato da Renato Cremonesi alla Mostra del Cinema di Venezia all’Hotel Excelsior domenica alla Presidente Chiara Tosi, che dichiara “la rinascita di Propeller a Verona grazie anche all’attività dei soci è caratterizzata da un vivace impulsò al dibattito sui trasporti e tutto quanto collegato, in primis la sostenibilità. È per questo che il premio sottolinea l’entusiasmo e la passione profuse nella nostra mission.”