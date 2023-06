Un questionario sui servizi comunali: il cittadino al centro dell’azione amministrativa

Tempi di attesa consoni, fruizione di un servizio soddisfacente e completo, accoglienza

confortevole e giusta disposizione degli spazi comunali: sono solo alcune delle domande presenti

all’interno del “Questionario relativo alla soddisfazione degli utenti sulla qualità dei servizi erogati dal Comune di Grezzana”, presente all’interno degli uffici comunali e compilabile da tutti coloro che usufruiscono dei singoli servizi.

Il questionario, del tutto anonimo, ha come scopo quello di consentire al cittadino di esprimere il

proprio parere sui servizi di cui usufruisce quotidianamente all’interno dell’ente comunale.

Contiene, inoltre, spazi dedicati a segnalazioni e suggerimenti con la possibilità di esprimere il

proprio gradimento sulle singole attività di cui il Comune si fa promotore.

Uno strumento per coinvolgere il cittadino nelle scelte di miglioramento della “cosa pubblica”

rendendolo parte integrante nella valutazione e nella gestione delle attività.

«Questa iniziativa – afferma la vicesindaco Federica Maria Veronesi – non è solo un obbligo di legge.

L’abbiamo fortemente voluta perché ci consentirà di avere direttamente un feedback rispetto alla

percezione che i cittadini hanno della qualità di erogazione dei nostri servizi. Sono molto

soddisfatta del progetto che ho seguito in prima persona e che ci consentirà di avere maggior

trasparenza e dialogo con tutta la cittadinanza».

Il questionario comprende tutti i servizi e gli uffici comunali, dai più “frequentati”, fino a quelli che si utilizzano, magari, solo sporadicamente.

«Tutto questo consentirà all’amministrazione di mettere in pratica azioni a supporto di eventuali

carenze o mancanze che verranno evidenziate attraverso la compilazione dei questionari –

continua Veronesi. Per agevolarne la compilazione, che dura al massimo 3 minuti, sono stati

predisposti questionari sia in forma cartacea, compilabili presso i singoli uffici, sia on-line, grazie

alla scansione di un QRcode che rimanderà direttamente alle domande del questionario»