Il Premio Accordi contro la violenza di genere

È stata presentata oggi, mercoledì 11 marzo nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 15a edizione del Premio Giulietto Accordi, rassegna nazionale di pittura, scultura e ceramica artistica in programma in primavera a Sanguinetto.

Sono intervenuti: il Presidente, Flavio Pasini; per il Comune di Sanguinetto, il Sindaco Daniele Fraccaroli e l’Assessore alla Cultura Lisa Baldi; il Direttore del premio, il pittore Charlie; Alessia Marin, docente delle scuole secondarie di primo grado di Sanguinetto; Deianira Trinchera, direttore del dipartimento arti visive del liceo artistico Marco Minghetti di Legnago e Miranda Vallini, docente del liceo artistico Bruno Munari di Castelmassa. Erano, inoltre, presenti: Angelica Ongaro e Luciano Mirandola del Gruppo Artisti Nogaresi; Paolo Pravadelli, fotografo accreditato al Premio.

Confermate, per il secondo anno consecutivo, cinque sezioni del premio: pittura, scultura, ceramica, quella “libera” per qualsiasi disciplina artistica e dedicata agli under 18 e un’ultima sul tema “Contro la violenza sulle Donne”.

Tutte le opere – che dovranno pervenire all’ufficio cultura del Comune entro il 18 aprile, se consegnate a mano, ed entro il 22 aprile, se inviate con corriere – saranno esposte presso l’ex convento di Santa Maria delle Grazie, che rimarrà aperto ai visitatori domenica 26 aprile dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20, sabato 2 maggio dalle 17 alle 20 e domenica 3 maggio dalle 10 alle 16.

A decretare vincitori e vincitrici, che verranno premiati domenica 3 maggio alle 17 al Teatro Zinetti di Sanguinetto, sarà la giuria presieduta dal pittore e co-organizzatore della rassegna, Charlie, e composta da Sergio Capellini, scultore; Ismaele Chignola, pittore e docente all’accademia di Belle Arti di Verona; Andrea De Paoli, ceramista; Piera Legnaghi, scultrice; Vera Meneguzzo, giornalista e critica d’arte; Giorgio Scarato, pittore e illustratore; Luigi Tin, presidente del museo Fioroni di Legnago; Francesca Veneri, pittrice e l’Assessore Lisa Baldi.

Tutte le opere, comprese quelle premiate, verranno restituite agli autori.

All’evento parteciperanno, fuori concorso, anche l’istituto Minghetti di Legnago, il liceo Artistico Bruno Munari di Castelmassa, le scuole secondarie di primo grado di Sanguinetto, il Gruppo Artisti Nogaresi e le associazioni Appio Spagnolo di Cerea e MagicArgilla di Legnago.