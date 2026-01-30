Interres: 1,87 milioni di investimenti per i progetti in nove comuni

In tutto 1,877 milioni di euro di investimenti, di cui oltre 1,5 milioni di euro di cofinanziamenti raccolti in circa due anni per le azioni previste dal progetto “INTERRES – Oltre l’entroterra”, promosso dalla Provincia di Verona in nove comuni scaligeri.

Il punto sul progetto – che si è chiuso a fine dicembre e che ha coinvolto, oltre al Palazzo Scaligero e alle Amministrazioni locali, associazioni, università, istituti scolastici, aziende e Fondazione Cariverona – si è tenuto oggi, venerdì 30 gennaio, nella Loggia di Fra’ Giocondo al Palazzo Scaligero. Sono intervenuti il Presidente Flavio Pasini; il Consigliere Provinciale con delega alle Politiche sui fondi di confine, Nadia Maschi; il Direttore generale della Fondazione Cariverona, Filippo Manfredi; i Sindaci di alcuni dei Comuni coinvolti e i partner del progetto.

I fondi locali, regionali e nazionali, per un totale di 1,51 milioni di euro, sono stati intercettati per lo sviluppo di un’area di circa 220 chilometri quadrati e con poco meno di 40 mila abitanti tra i Comuni di Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Dolcè, Ferrara di Monte Baldo, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna e Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Sette in tutto gli interventi completamente finanziati o cofinanziati nel contesto del macroprogetto INTERRES.

Ad ottenere risorse importanti, GO P.I.A.N.T.E., attività per artigiani bio-tintori e per il recupero del territorio con colture di piante tintorie, che vede la collaborazione di PSR & Innovazione Veneto Srl, Impresa Verde Srl (Coldiretti Verona), Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani, Università di Verona, Università di Padova, Cooperativa Sociale Il Ponte, Comune di Ferrara di Monte Baldo e diverse imprese del territorio (460 mila euro dal CSR, Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del Veneto).

È stato pari invece a 95 mila euro il contributo ottenuto attraverso il bando Ricerca e Sviluppo 2024 della Fondazione Cariverona per il progetto FINAL LAP dell’Università e del Verona Stone District, per individuare processi che permettano di trasformare il materiale di scarto (fanghi) delle lavorazioni lapidee in materiale di recupero, ad esempio per i sottofondi stradali.

Lo sport è stato il focus di VERTI-GO!, iniziativa per valorizzare e promuovere, in vista delle Olimpiadi invernali, l’arrampicata sportiva e i valori olimpici. Un progetto che ha ottenuto un finanziamento di 180 mila euro dal Bando Olimpiadi 2026 di Fondazione Cariverona e che ha visto la Provincia quale capofila, affiancata dall’associazione Arrampicata Verona APS e da 19 istituti scolastici scaligeri, con attività nei territori di tutti i Comuni di INTERRES.

Sempre Fondazione Cariverona, attraverso il Bando Welfare Generativo 2024, ha sostenuto con una cifra di circa 140 mila euro un progetto per economie e servizi di prossimità. Diversi gli interventi previsti, ad esempio: la sperimentazione di housing sociale con nuove soluzioni abitative (co-living, camping sociale, ecc) e l’adozione di strumenti di intermediazione e garanzia tra piccoli proprietari e “inquilini fragili”, presso la Casa Don Franz a Rivoli Veronese; l’apertura della “Casa delle arti e dei mestieri” per l’avvio al lavoro di persone fragili a Cavaion. Accanto ai due Comuni scaligeri, è stata partner dell’iniziativa la comunità Giovani Oltre il Confine Odv.

Giovani Oltre il Confine è anche capofila del progetto di formazione professionalizzante e avvio al lavoro “Ricuci Sogni – Sartoria sociale”, parte del più ampio progetto “ALIPLUS”, finanziato da un fondo della Regione del Veneto con 498 mila euro.

Ai più piccoli, invece, era destinato il progetto che prevede l’attivazione di nuovi servizi nel Centro Polifunzionale per la famiglia di Brentino Belluno: spazi ludici creativi e attività laboratoriali extrascolastiche che hanno avuto accesso a un finanziamento di 70 mila euro tramite un bando del Gal Baldo – Lessinia.

Infine, una medesima somma dallo stesso bando è stata assegnata a un intervento di completamento del polo scolastico di via Venerque a Rivoli Veronese, nel quale si prevede di allestire e attrezzare la biblioteca e la sala civica per il ritrovo di giovani e adolescenti, un’area studio, una zona gioco per i bimbi e uno spazio di aggregazione per organizzare cineforum.

Due i compiti portati avanti dal Palazzo Scaligero per il progetto INTERRES: il primo è stato costituire, insieme a 24 partner tra Comuni e altri soggetti pubblici e privati, il partenariato che ha avuto accesso al bando di Cariverona “Costruire il futuro”, il quale ha permesso di analizzare i territori interessati e pianificare e progettare le strategie di sviluppo che hanno preso il nome di INTERRES; il secondo compito che la Provincia ha assunto, con il supporto di una società specializzata, è stato individuare e condividere con i propri partner le opportunità di finanziamenti e bandi potenzialmente adeguati a sostenere la messa a terra dei progetti concreti.

La strategia di INTERRES ha puntato a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico, valorizzare e rivitalizzare il patrimonio culturale a fini turistici, diffondere una cultura imprenditoriale sostenibile e creare opportunità di inclusione e formazione per giovani, donne e persone in cerca di reinserimento lavorativo.

Il Presidente della Provincia, Pasini: “Gli elementi che hanno determinato l’efficacia di Interres sono stati la progettazione avviata dal confronto con i territori e non imposta dall’alto, la collaborazione tra associazioni, privati, istituzioni e Fondazione Cariverona e la professionalità nell’individuare bandi e opportunità di cofinanziamento. Le iniziative hanno interessato nove Comuni scaligeri, ma ritengo che i risultati ottenuti debbano spingerci al passo successivo, ovvero replicare il progetto in altre aree del veronese che hanno bisogno di essere sostenute e coinvolte in direzione di uno sviluppo sostenibile, nell’interesse delle nostre comunità. La Provincia, in questo contesto, ha mostrato l’importanza della sua funzione di Ente di Area Vasta, con il compito di promuovere e coordinare strategie che vadano oltre i confini dei singoli Comuni”.

Il Direttore generale della Fondazione Cariverona, Manfredi: “La nostra azione emblematica ‘Costruire Futuro’, che ha sostenuto anche l’avvio di Interres, nasce da un’idea chiara: se vogliamo territori più forti e capaci di affrontare sfide complesse, non basta sostenere progetti singoli. Serve aiutare le comunità a costruire una direzione comune e a dotarsi degli strumenti per portarla avanti. Per questo la Fondazione ha scelto di fare un passo in più: non solo mettere risorse economiche, ma accompagnare i territori su visione, competenze e governance di rete. In meno di due anni questo percorso ha portato a 16 agende strategiche costruite con 382 attori, con 103 progetti e 454 azioni potenziali. Interres è una di queste agende e oggi ne vediamo il risultato: una strategia che ha generato progettualità concrete e credibili, capaci di attivare ulteriori risorse”.

Il Consigliere Provinciale con delega alle Politiche sui fondi di confine, Maschi: “Interres ha previsto, inoltre, un percorso di formazione sulla progettazione per accedere a bandi, anche europei, che ha coinvolto venti persone. Abbiamo offerto pertanto al territorio, alla fine di questa esperienza, gli strumenti per continuare a progettare, finanziare e realizzare interventi di sviluppo. Con Interres abbiamo sperimentato un metodo che ha portato a risultati concreti. È nostra intenzione ora ‘esportarlo’ e per questo avvieremo a breve un primo confronto con istituzioni e partner”.