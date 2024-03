Nuove asfaltature a Bardolino: lavori per 158.000 euro

Saranno sistemate diverse strade nel capoluogo, a Cisano e a Calmasino

Sono iniziate oggi sul lungolago le fresature per posare un nuovo manto di asfalto in diverse strade di Bardolino e delle sue frazioni. La giunta Sabaini, seguendo la lista di segnalazioni e sopralluoghi sulle strade più ammalorate, ha individuato le arterie che saranno oggetto di manutenzione straordinaria, in cui verrà rifatta la pavimentazione per tutta la lunghezza della strada o in alcuni tratti.



A Bardolino si interverrà su lungolago Preite, piazzale Costituzione, via Murano, via Campazzi, strada di Sem e Pigno, piazzale Aldo Moro e via XX Settembre; in via Dello Sport, invece, sarà rifatto il marciapiede. A Cisano saranno risistemate via Della Pieve e via Fontane, mentre a Calmasino toccherà a strada Delle Tre Contrè, vicolo Chiesuolo e via Boscaia. Per questi interventi il Comune di Bardolino impiegherà 158.000 euro.



Le asfaltature inizieranno dal centro e proseguiranno poi verso le frazioni. Con un’apposita ordinanza il Comune ha regolamentato la circolazione stradale e la sosta per la presenza di cantieri mobili indispensabili alla realizzazione di lavori di fresatura, asfaltatura e tracciatura della segnaletica stradale orizzontale. Le modifiche temporanee alla viabilità saranno in vigore dal 5 marzo, fino a fine lavori.



«Si tratta di strade danneggiate dall’usura o da interventi di sistemazione dei sottoservizi, che verranno rimesse a nuovo – spiega il sindaco Lauro Sabaini –. Questa tranche di lavori si aggiunge alle asfaltature effettuate lo scorso anno sul territorio, per una spesa di 500mila euro; dopo aver ultimato queste nuove asfaltature, procederemo con un’altra tornata di interventi, per altri 150mila euro, in modo da migliorare ulteriormente la viabilità anche in vista dell’imminente ripresa della stagione turistica».



«La prima fase dei lavori sarà quella della fresatura, poi seguiranno le asfaltature – aggiunge la vicesindaca Katia Lonardi, delegata ai Lavori pubblici –. Confidiamo in condizioni meteo favorevoli per concludere i lavori nel minor tempo possibile, in modo da contenere al massimo i disagi legati al cantiere».