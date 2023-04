Tornano i centri estivi per bambini e ragazzi a Bardolino

Dal termine delle lezioni scolastiche e fino alla loro ripresa i residenti potranno usufruire di un’offerta completa e variegata a prezzi calmierati grazie al contributo del Comune di Bardolino

Tornano i centri estivi per bambini e ragazzi organizzati a Bardolino dal Servizio Educativo Territoriale e dall’associazione Bardo Gioca Jouer con il sostegno e patrocinio del Comune. Dal 12 giugno e fino all’8 settembre saranno diverse e variegate le offerte, sia nel capoluogo e sia nella frazione di Calmasino: «Sappiamo quanto sia importante per Bardolino avere un servizio di questo tipo che permetta alle famiglie di lasciare i bambini in un posto sicuro e istruttivo al termine delle lezioni scolastiche – ha spiegato il sindaco Lauro Sabaini – soprattutto per un territorio come il nostro dove l’estate gran parte dei residenti sono impegnati nella stagione turistica». Si parte dunque il 12 giugno, immediatamente al termine delle scuola con “Pomeriggi in Villa” a Villa Carrara Bottagisio fino al 30 giugno, dal 3 luglio al 4 agosto spazio al “CER Bardolino” all’interno delle scuole di Bardolino e destinato ai bambini della primaria, in contemporanea con il “CER Calmasino” nella primaria della frazione. Per i frequentanti della secondaria di primo grado, invece, ci sarà il “CER Medie”, sempre dal 3 luglio al 4 agosto, all’interno di Villa Carrara Bottagisio. Dal 7 al 18 agosto c’è poi “Resta con noi”, all’interno della scuola primaria di Calmasino. Accanto a questi grest estivi, organizzati dal Comune di Bardolino in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Il Ponte”, ci sarà anche il Summer Sport, dal 12 al 30 giugno e dal 21 agosto all’8 settembre, a cura di Bardo Gioca Jouer: «L’impegno dell’amministrazione comunale è quello di poter non solo offrire questo indispensabile servizio per le famiglie, ma di permettere a tutti di poterne usufruire – ha spiegato l’assessore con delega al sociale, Domenica Currò – Per questo motivo ogni anno stanziamo i fondi necessari per abbattere le spese di iscrizione, che rimangono in carico alle famiglie solo per una minima parte e il resto viene pagato dal Comune. Oltre a questo possiamo contare su educatori preparati e capaci, che gestiscono il centro estivo in modo che sia per i ragazzi, oltre ad un gioco e un divertimento, anche una prosecuzione del loro percorso di formazione». La presentazione dei centri estivi alla popolazione si terrà giovedì 27 aprile alle 20.30 nelle sale di Villa Carrara Bottagisio. Per iscrizioni e informazioni: Servizio Educativo Territoriale del Comune di Bardolino: 0456213257 o sul sito del Comune di Bardolino.