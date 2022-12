Villaland il Capodanno dei Bambini

Dopo lo stop forzato, torna l’evento più amato da tutti i bambini. Il Comune di Villafranca di Verona, in collaborazione con noi di Gioco Bimbo, Fuori Orario e Joyevents organizza una giornata magica per i più piccoli.



❄️ SABATO 31 DICEMBRE

Villaland – Il Capodanno dei Bambini

Chi ha detto che il Capodanno è solo per i grandi!?!?



INGRESSO LIBERO e GRATUITO – Dalle 15.30 alle 18.30 Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un villaggio di Natale incantato con



▪ I PERSONAGGI DISNEY preferiti che accompagneranno l’intera giornata

▪ LABORATORI gratuiti per creare bellissimi lavori natalizi e un laboratorio in inglese

▪ Spettacoli di MAGIA con un maghetto molto simpatico

▪ Spettacoli d’animazione con BABY–DANCE

▪ SCULTURE DI PALLONCINI in regalo per tutti i partecipanti

▪ TRUCCA–BIMBI con disegni ricchi di fantasia

▪ GONFIABILI (a pagamento)

▪ L’angolo DOLCI per una super merenda con caramelle, zucchero filato e cioccolata calda.

▪ Angolo RISTORO per gli adulti con vin brulè

▪ SELFIE POINT tematizzato

▪ Per tutti i bimbi barretta di CIOCCOLATO offerta da SOCADO



VI ASPETTIAMO!

Capodanno in Piazza

In Corso Vittorio Emanuele II dalle ore 22,00 inizierà l’animazione per i più grandi, la serata sarà allietata dalle note di Mirko Esse e dalla voce Arcy Voice. La musica continuerà fino alle ore 02,00.

Per festeggiare l’arrivo del nuovo allo scoccare della mezzanotte si potrà ammirare un fantastico spettacolo pirotecnico.