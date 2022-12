Concerto di Capodanno e Concerto dell’Epifania

Sindaco, Roberto Luca Dall’Oca: “Dopo anni di limitazioni dovuti alla pandemia torniamo a festeggiare in piazza il Capodanno. Un evento per dare la possibilità a giovani e meno giovani di vivere la gioia di inizio anno insieme. Meno luci e più valori era lo slogan pensato per quest’anno e finora sta rispettando tutte le premesse. La partecipazione nelle recite delle scuole e negli eventi finora fatti è stata sentita e importante. Tante persone sono venute a Villafranca apprezzandone lo stile e l’offerta commerciale. I prossimi concerti che si terranno in Duomo, con artisti di assoluto rilievo come Alessandro Beverari, 1° Clarinetto dell’Orchestra sinfonica di Singapore, a Capodanno, e Simone Piazzola, Baritono di fama mondiale, il giorno dell’Epifania, chiuderanno un mese di eventi si assoluto rilievo.

Villafranca darà il benvenuto al 2023 nel segno della grande musica.

Saranno proprio due grandi eventi musicali in Duomo a caratterizzare la programmazione culturale della prima settimana dell’anno:

il tradizionale Concerto di Capodanno , Domenica 1 Gennaio alle ore 15 ;

, Domenica ; il Concerto dell’Epifania, di venerdì 6 Gennaio alle ore 15.30.

Entrambi gli eventi, organizzati dal Coro Polifonico Città di Villafranca, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune, saranno ad ingresso libero e avranno come protagonisti cantanti e musicisti di primo piano del panorama lirico – musicale italiano e internazionale.

Oltre alla partecipazione del Coro Polifonico del Maestro Giovanni Tumicelli, il Concerto di Capodanno vedrà esibirsi in Duomo l’Orchestra Filarmonica di Verona e il Coro Lirico San Filippo Neri diretti dal Maestro Giuliano Bertozzo, unitamente ad Alessandro Beverari, primo clarinetto della Tokyo Philarmonic Orchestra.

Sarà un concerto vocale e strumentale nel quale saranno proposte alcune tra le più belle e famose opere corali di Giuseppe Verdi e Gioacchino Rossini, oltre a valzer di Richard Strauss e assoli.

Il Concerto dell’Epifania, quest’anno denominato “Simone Piazzola & Friends” vedrà invece come protagonista principale proprio il famoso baritono nativo di Villafranca, accompagnato, oltre che dal Coro della Città, dal Maestro Giuseppe Vaccaro al pianoforte e da molteplici cantanti e musicisti che nel corso degli anni hanno calcato con Piazzola alcuni tra i più prestigiosi palcoscenici della lirica in Italia e nel mondo.

Il programma prevede l’esecuzione di arie operistiche del bel canto italiano che hanno fatto storia nel tempo e che, unitamente, ai pezzi eseguiti dal Coro che spazierà da Mendelssohn e Handel, fino al Va Pensiero di Giuseppe Verdi, darà vita ad un programma musicale di sicuro coinvolgimento e di piacevole ascolto.

Come da normativa del Regolamento di Polizia Municipale sono a chiedere attenzione sull’utilizzo di petardi, mortaretti e quant’altro che possono essere nocivi e pericolosi per persone e animali. Confido nel buon senso e nell’attenzione da parte di tutti.”

Assessore alla Cultura, Dott.ssa Claudia Barbera: “Siamo onorati di poter iniziare la programmazione culturale del nuovo anno con due eventi musicali di questo prestigio per la cui organizzazione, ringrazio di cuore il Coro Polifonico Città di Villafranca e il Maestro Giuliano Bertozzo che hanno collaborato con noi in questi mesi. Alessandro Beverari e Simone Piazzola sono conosciuti e apprezzati per il loro grande talento in Italia e all’estero. Poterli ascoltare qui, in quella che è la loro casa, sarà un regalo per tutti noi”.