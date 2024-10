Eletto il Presidente e l’Esecutivo per il prossimo quinquennio. I Sindaci dell’Ovest veronese hanno riconfermato all’unanimità Gianfranco Dalla Valentina, sindaco di Sona nel segno della continuità e delle sfide future da affrontare in condivisione. Vicepresidente Roberto Dall’Oca, sindaco di Villafranca di Verona.

Gianfranco Dalla Valentina incassa la fiducia dei colleghi vicini di casa che indossano la fascia tricolore. Il 55enne amministratore pubblico è stato riconfermato all’unanimità Presidente della Conferenza del Comitato dei Sindaci per il Distretto Ovest Veronese dell’Ambito territoriale dell’Ulss 9 Scaligera nel corso dell’ultimo direttivo svoltosi nella sala consiliare di Sona. La carica, collegata al Comune, che è anche capofila di Ambito Territoriale Sociale, è di durata quinquennale e si pone come figura di raccordo e di portavoce degli interessi del territorio di competenza, per promuoverne la collaborazione e affrontare le sfide comuni in campo sociale e sanitario. Gianfranco Dalla Valentina è l’attuale primo cittadino di Sona, eletto nel 2023 con il 51,14% dei voti, e architetto di professione. Prima di diventare sindaco, Dalla Valentina aveva già un ruolo di rilievo nell’amministrazione comunale come vicesindaco e assessore con deleghe in diversi ambiti tra cui territorio, ambiente, viabilità, e sport.



Soddisfazione piena espressa dal rieletto al termine del Direttivo. “Ringrazio i colleghi che mi hanno confermato la stima con un voto inequivocabile come l’unanimità – ha dichiarato Dalla Valentina – occorre ingranare una marcia in più per portare avanti tutti i progetti avviati a beneficio del nostro distretto. Ci aspetta una sfida storica che è quella di attuare la LR 9/2024 con la costituzione giuridica dell’Ambito Territoriale Sociale dell’Ovest Veronese per la gestione associata di tutti i servizi sociali. Un nuovo assetto e un nuovo slancio che cambierà tante cose. Intanto ci godiamo l’avvio di tante iniziative: il progetto del Pronto Intervento Sociale che ora è diventato un servizio strutturato, le Agenzie Sociali per l’Abitare. C’è poi da tenere vivo il rapporto con l’Ulss 9 Scaligera in un percorso che modificherà gradualmente l’attuale assetto delle deleghe dei servizi socio-educativi”.



Nel ruolo di vicepresidente è stato eletto il sindaco di Villafranca di Verona, Roberto Dall’Oca. Nell’Esecutivo eletti anche gli amministratori degli enti locali in rappresentanza delle zone geografiche dell’Ambito (Lago, Valpolicella, Valdadige, Bussolenghese, Villafranchese): Bardolino, Caprino Veronese, San Pietro in Cariano, Villafranca di Verona.

Saranno in seguito nominate sei commissioni con marcata operatività in base agli ambiti di interesse: Minori-Famiglia-Giovani, Anziani-non autosufficienza, Marginalità, Disabilità, Piano di Zona, Salute Mentale-Dipendenze. Un ruolo chiave lo giocheranno gli assessori alle Politiche Sociali, prevalentemente donne, coordinate dalla vicesindaca di Sona e assessora al Sociale, Monia Cimichella, con un occhio di riguardo alla parità di genere e ai progetti con le scuole.







Il Comitato dei Sindaci dell’Ovest Veronese è un organo rappresentativo che riunisce i sindaci dei territori situati nella zona occidentale della provincia di Verona, per un totale di 37 Comuni per un totale di 301.430 abitanti. Un organismo istituzionale che ha il compito di coordinare le politiche locali e di affrontare in maniera unitaria le problematiche e le esigenze comuni del territorio, con particolare attenzione ai servizi sociosanitari ai progetti sociali. Insieme agli altri due comitati, in rappresentanza della zona Sud-Legnaghese e dei distretti 1-2 (Verona, comuni della cintura urbana, Est Veronese e Lessinia). Il Comitato dell’Ovest forma la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 9 Scaligera che si riunisce periodicamente in rappresentanza dei 98 comuni della provincia di Verona.





Comuni coinvolti:

Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone sul Garda, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Dolcè, Erbè, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Isola della Scala, Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna D’Alfaedo, San Pietro in Cariano, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Vigasio, Villafranca di Verona.