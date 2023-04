Grezzanella: pubblicato bando per realizzazione del secondo stralcio che completa l’opera

L’opera tanto attesa è finalmente realtà: è stato pubblicato il bando di gara d’appalto per la realizzazione del secondo stralcio della “Grezzanella” che presto concluderà la realizzazione Tangenziale di Villafranca di Verona.

La nuova opera consentirà un significativo miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale, come spiega il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona Roberto Dall’Oca “Quello che sembrava impossibile oggi è realtà. Uno degli obiettivi importanti che ci eravamo prefissati di raggiungere si è concretizzato grazie all’impegno di tutti e all’acceleratore rappresentato dal costante e proficuo dialogo con la Regione Veneto nella figura della Vice Presidente Elisa De Berti. Villafranca ora può ragionare sul nuovo piano di viabilità che, con l’anello circonvallatorio, renderà il problema del traffico pesante solo un ricordo”.

L’opera consiste nel completamento della variante alla SR 62 “della Cisa” (più conosciuta con il nome di Grezzanella) nei Comuni di Villafranca di Verona e di Povegliano Veronese tra il chilometro 204+300 e il chilometro 212+000. Il primo lotto dalla S.R. 62 “della Cisa” Nord fino all’immissione su Via S. Eurosia è già stato realizzato, ora l’opera verrà completata con il secondo lotto da via Sant’Eurosia a Sud di Villafranca. La stazione appaltante, per conto della Regione Veneto è la Veneto Strade S.p.A., in qualità di Ente Concessionario regionale.

L’opera viene finanziata grazie ai fondi del Piano Sviluppo e Coesione 2021-2027, per un totale di 35.100.000 Euro. La durata prevista del cantiere è di 980 giorni.

Si prevede di procedere con l’aggiudicazione dei lavori per gli inizi di agosto, mentre la consegna dei lavori è ipotizzabile per ottobre 2023.