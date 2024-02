Il Comitato incontra il Presidente Zaia e ribadisce le preoccupazioni per le riserve idriche della provincia di Verona, da salvaguardare dall’amianto. Sempre.

19 febbraio 2024

Questa mattinata il Comitato anti discarica Cà Balestra – insieme con il Comitato Tutela Ambiente

e Salute Villafranca – ha incontrato il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e l’Assessore ad

Ambiente e Clima Giampaolo Bottacin.

Il Comitato ha regalato al Presidente un cesto di prodotti tipici dell’agricoltura di eccellenza del

nostro territorio, oltre ad opuscoli informativi sulle attrazioni e bellezze artistico-turistiche.

Il Comitato ha inoltre consegnato a Zaia una lettera – già inviata nei giorni scorsi all’intera Giunta

Regionale – in cui vengono riproposte tutte le preoccupazioni in merito ai due progetti presentati

per la realizzazione di DISCARICHE DI AMIANTO nei comuni di Villafranca di Verona e Valeggio sul Mincio a meno di 10 km l’una dall’altra ed entrambi singolarmente sovradimensionati rispetto al fabbisogno di smaltimento amianto dell’intero Veneto.

Nel 2015 il Piano Rifiuti del Veneto ha stabilito che fosse sempre vietata la realizzazione di

discariche nelle zone di ricarica delle falde acquifere, ma la Giunta Regionale nel 2022 ha

modificato l’art. 15, comma 4 prevedendo la possibilità di realizzare discariche per amianto in tali

zone e – addirittura – in quelle instabili, esondabili e alluvionabili.

Il Parlamento Europeo con la Risoluzione n. 20/10/21 ha sottolineato come “lo smaltimento dei

rifiuti di amianto in discariche non è una soluzione a lungo termine dato che dovranno essere

gestiti dalle future generazioni, essendo le fibre di amianto pressoché indistruttibili nel tempo” e

che “è necessario sviluppare metodo efficaci (…) per l’inertizzazione di rifiuti contenenti amianto”.

Il Comitato ha quindi chiesto a Presidente e Giunta di intervenire affinché la Regione Veneto voglia: