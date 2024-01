Inizio del carnevale villafranchese

Domenica 21 gennaio 2024 alle ore 11:30 in P.zza Giovanni XXIII si terrà la proclamazione

pubblica della maschera carnevalesca del CASTELLANO DI VILLAFRANCA DI VERONA.

Sono pervenute nei tempi previsti due candidature ma, in seguito al ritiro di una delle due,

risulta esserci un unico candidato.

Valutata dalla commissione la regolarità della candidatura, nei tempi e nei modi previsti, si è

dato seguito all’approvazione.

A conclusione della cerimonia seguirà un momento conviviale con offerta di gnocchi a cura dei

gruppi carnevaleschi del territorio villafranchese.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’assessore alle manifestazioni dott.ssa Claudia Barbera dichiara: “Il carnevale è finalmente alle

porte, si inizia con l’appuntamento di domenica al quale ne seguiranno tanti altri, anche nelle

frazioni, grazie alla collaborazione dei gruppi carnevaleschi del territorio. L’auspicio è che, come

sempre, questo particolare momento dell’anno sia ulteriore occasione di incontro, gioia e

allegria per i più piccoli, le famiglie e per tutti coloro che vorranno partecipare con spirito

goliardico e tanta voglia di divertirsi.”

Calendario degli eventi in programma:

domenica 28 gennaio alle ore 10:30 SFILATA DI CARNEVALE ALL’ALPO

domenica 28 gennaio alle ore 14:30 SFILATA DI CARNEVALE A DOSSOBUONO

sabato 3 febbraio alle ore 14:30 in P.zza Castello CARNEVALE DEI BAMBINI – alle ore

19:00 apertura stand gastronomici con gnocchi a cura del Gruppo Il Sasso di Rosegaferro, nei

valli del Castello – alle ore 19:30 SFILATA DI CARNEVALE IN NOTTURNA nelle vie

centrali del capoluogo

