La partigiana Sira compie 100 anni

Villafranca di Verona, 4 aprile 2024

Massignani Sira, vedova di Foroni Bruno, nata a Castelgomberto (VI) il primo aprile 1924, e residente a Villafranca di Verona, quest’anno festeggia i 100 anni.

Nel ricordare questa ricorrenza non si può dimenticare il suo trascorso come partigiana combattente negli anni della seconda guerra mondiale nel periodo dal 1944 al 1945.

Ha militato nella brigata partigiana “SILVA” operante nel comprensorio vicentino, come risulta dagli atti in suo possesso rilasciati dal Distretto Militare di Vicenza e per questa sua militanza decorata, da parte dell’Esercito Italiano, con Croce al merito di guerra per attività partigiana.

Sira, era figlia di Giobatta, segretario comunale presso il comune di Caldogno Vicentino, e la famiglia era composta dalla madre e da tre fratelli dei quali il primogenito Dorino, era pure lui partigiano combattente.

Durante il periodo bellico, il comando tedesco delle SS era di stanza nella scuola elementare del paese, oggi attuale sede municipale, al cui piano superiore viveva proprio la famiglia Massignani.

Sira era dipendente presso il Ministero delle Finanze, Ufficio delle Imposte di Vicenza, e per tale ragione in possesso di un lasciapassare che le permetteva di circolare liberamente.

Avvantaggiata dal lasciapassare, usciva dal comando delle SS e intercettando i loro movimenti svolgeva la sua missione di staffetta, portando alla brigata “SILVA” informazioni, medicinali e viveri.

Tale attività veniva svolta sempre in bicicletta e nell’ultimo periodo di guerra, quando le truppe tedesche erano in ritirata e quindi più aggressive, per eseguire le missioni assegnatele, attraversava le colonne nemiche con grande rischio e pericolo.

Recentemente è stata contattata dalla segreteria della Associazione “Volontari della Libertà” di Vicenza, per comunicarle che a seguito di ricerche storiche effettuate presso il Ministero della Difesa di Roma, è in corso di pubblicazione un libro riguardante le attività delle brigate partigiane vicentine e dove viene ricordata anche la partigiana Sira.