Polizia Locale Villafranca. Sinistro con investimento bimbo 11 mesi in carrozzina

In data 30.09.2023 verso le ore 12.30 presso il parcheggio del supermercato Famila a Dossobuono un persona di 80 anni del luogo alla guida del proprio veicolo entrava in contromano nel parcheggio ed investiva un passeggino spinto dalla madre al cui interno vi era un neonato di 11 mesi residente in Provincia di Verona.

Il piccolo è stato trasportato in codice verde presso il pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di borgo trento e le sue condizioni non destano preoccupazioni

Il conducente del veicolo sottoposto a etilometro veniva trovato positivo alle sostanze alcoliche, patente ritirata per almeno 6 mesi e fermo del veicolo per 180 giorni, per il soggetto, che come previsto dal Codice della strada prevede sanzioni inasprite nel caso di guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche per colui che provoca un incidente.