    mercoledì 12 Novembre
    RSA “Morelli Bugna”: completato il CdA con la nomina di un rappresentante delle minoranze

    Villafranca di Verona 2 Mins Read

    Villafranca di Verona, novembre 2025

    Dopo mesi di stallo, grazie all’impegno costante dei consiglieri comunali del Partito Democratico, il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi alla Persona “Morelli Bugna” di Villafranca è finalmente completo con la nomina di Luca Lonardi, che porta con sé la rappresentanza delle minoranze consiliari.

    Si tratta di un risultato importante per la comunità e per una struttura che assiste 154 anziani, diventata un presidio sociosanitario fondamentale per il territorio. Le RSA moderne, infatti, non sono più semplici case di riposo, ma strutture complesse in grado di garantire assistenza a persone fragili, spesso con pluripatologie e in condizioni di non autosufficienza. Una governance stabile e trasparente è quindi essenziale per assicurare qualità dei servizi, gestione del personale e sicurezza degli ospiti.

    Un risultato frutto di lavoro e determinazione

    Il completamento del CdA è il frutto delle interpellanze ripetute e del lavoro costante dei consiglieri comunali del PD, impegnati a garantire trasparenza e buon funzionamento delle istituzioni. La nomina di Lonardi non rappresenta solo un completamento formale, ma un riconoscimento concreto del principio di equilibrio democratico, con la presenza di un rappresentante delle minoranze che assicura controllo e partecipazione nella gestione di un servizio così delicato.

    Le dichiarazioni

    “Accolgo con grande soddisfazione il completamento del Consiglio di Amministrazione del Morelli Bugna. Luca Lonardi porta esperienza, competenza e rappresentatività politica. La presenza di un rappresentante delle minoranze è garanzia di trasparenza, controllo democratico e buona amministrazione. Le case di riposo sono presìdi sociali: la loro funzione richiede equilibrio e collaborazione istituzionale.”
    Anna Maria Bigon, Consigliera regionale PD

    “È importante che questa nomina segni l’inizio di una fase di maggiore attenzione verso un servizio così delicato. La comunità ha bisogno di certezze e di una gestione che metta al centro le persone fragili, non le logiche di appartenenza.”
    Stefano Corazzina, Capogruppo PD Villafranca

    “Esprimo grande soddisfazione per questo risultato. La presenza di un rappresentante delle minoranze nel CdA garantisce pluralità, trasparenza e buon operato per tutti i cittadini.”
    Matteo Melotti, Consigliere comunale PD Villafranca

