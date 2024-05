Villafranca celebra la Giornata Nazionale della Legalità

L’Assessorato alla Legalità di Villafranca è lieto di annunciare le iniziative in programma per celebrare la Giornata Nazionale della Legalità, che si terrà il 23 maggio 2024. Una serie di eventi culturali che rappresenteranno un’occasione di riflessione per commemorare le vittime di mafia e, nel contempo, riaffermare i valori fondamentali di educazione civica, rispetto e convivenza, pilastri della nostra vita civile e della Costituzione italiana.

Il programma si articolerà in due distinti appuntamenti:

giovedì 23 maggio, alle ore 20,30 presso l’Auditorium comunale, ricordo delle vittime della strage di Capaci e di tutte le mafie.

A seguire, alle ore 20.45, incontro con Giuliano Dal Pero, luogotenente dei Carabinieri, già comandante del Nucleo Operativo di Gardone Val Trompia e del Nucleo Antidroga di Padova, vicecomandante della Sezione Antidroga di Verona e dei NAS di Padova, autore del libro “Diario di un investigatore”, incentrato su autentiche investigazioni nel mondo dell’illegalità, talvolta complesse e rischiose, spesso non rivelate nelle cronache giudiziarie, con la presenza della giornalista Elena Cardinali e di Antonio Cavalera, colonnello dei Carabinieri, già addetto al NAS di Padova, comandante delle Compagnie di Vicenza e di Feltre e Comandante di Unità Specializzata Multinazionale durante le guerre jugoslave. Presenzierà all’incontro anche una delegazione in rappresentanza del Corpo di polizia Municipale.

giovedì 30 maggio, alle ore 20,45 presso la Sala polifunzionale della Biblioteca comunale, incontro con Maria Monica Avanzi, autrice del libro “Sport, Valori e Sogni” che raccoglie interviste ad atleti olimpici e paralimpici di Tokyo 2020, i quali intendono testimoniare valori universali come determinazione, resilienza, senso del sacrificio e coraggio, senza ignorare tematiche civiche come inclusione, lotta al ciberbullismo e parità di genere. Tra i relatori, interverrà sul tema il Comandante della Polizia Municipale, Giuseppe Pregevole.

“La Giornata Nazionale della Legalità 2024 è un momento di riflessione e impegno collettivo.” Dichiara l’Assessore alla Cultura e Legalità del Comune di Villafranca Claudia Barbera “Abbiamo organizzato delle iniziative culturali per sensibilizzare la comunità sull’importanza del rispetto del senso civico, delle leggi e della giustizia. Invito tutti a unirsi a noi per celebrare questa giornata che non deve essere un evento isolato, ma solo una parte di un percorso globale che possa essere testimonianza di un impegno costante nella costruzione di una società più giusta e rispettosa delle regole con eventi che coinvolgeranno anche le frazioni, con la partecipazione di scuole, associazioni e dell’intero tessuto sociale. A tal proposito, la commissione toponomastica presieduta dalla collega Arianna Residori, ha terminato l’iter per l’intitolazione dell’area verde del Circolo Tennis Olimpica Dossobuono ad Antonio Montinaro, scorta di Giovanni Falcone, segno di un percorso condiviso tra i vari assessorati e l’intera comunità che continuerà nei prossimi mesi”.