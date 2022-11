Fiera Cavalli. Assessore Donazzan partecipa a presentazione dedicata a Verona, Dante e lo storico palio del drappo verde

Venezia, 4 novembre 2022

“È importante far appassionare i ragazzi alla cultura e alla storia, offrendo occasioni di fruizione della cultura diverse da quelle consuete, collegando storia, tradizioni e territorio. Verona sta a Fiera Cavalli come Dante sta a Verona, e, in questa occasione, abbiamo messo a confronto Dante e i cavalli perché il Sommo Poeta, nella Divina Commedia, cita un palio di Verona, la cui storia è stata ricostruita grazie all’associazione Rivela con la dr.ssa Toffoli ed il prof. Nembrini. La Regione, attraverso il direttore della direzione formazione e istruzione Massimo Marzano Bernardi, ha sostenuto il progetto fin dall’inizio”.

Così l’Assessore regionale all’istruzione Elena Donazzan spiega la scelta di inserire nel programma degli eventi presso lo stand di Regione del Veneto a Fiera Cavalli di un appuntamento dedicato a “Verona, Dante e lo storico palio del drappo verde”.

“Abbiamo sostenuto l’iniziativa di recupero della tradizione e della storia, in occasione di Dante 700 offrendo l’occasione di formare i ragazzi delle scuole, attraverso esperienze di alternanza scuola-lavoro, come ciceroni nei percorsi danteschi a Verona. Un esempio concreto di come far appassionare i giovani a storia e cultura” ha spiegato Donazzan.

Il progetto generale curato dall’associazione Rivela di Verona, che da diciotto anni realizza progetti sul territorio veneto in ambito artistico-figurativo e umanistico-letterario collaborando con esperti nazionali ed enti del territorio è intitolato “Dante 700”. Lo scorso anno è stata realizzata la mostra intitolata “Il mio inferno, Dante profeta di speranza”, sull’inferno dantesco. Per l’attuale edizione la mostra sarà intitolata “Il mio purgatorio, Dante profeta di speranza”.

Entrambe le edizioni raccolgono testi del prof. Franco Nembrini, impegnato da oltre quarant’anni nel campo dell’educazione giovanile, come insegnante nella scuola, autore di libri, divulgatore televisivo, e illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, illustratore fumettista Marvel. La mostra è prevista presso il Bastione delle Maddalene a Verona, da marzo a maggio 2023 per poi proseguire il percorso espositivo nel territorio veneto.

La mostra, aperta all’intera cittadinanza, favorisce la partecipazione dei giovani, raccontando la seconda tappa del viaggio di Dante verso il paradiso e verso l’atteso incontro con Beatrice attraverso le sette balze della montagna del purgatorio.

La Regione ha sostenuto il progetto con un contributo di 35.000 euro.