Giustizia, Ostellari: Riforma renderà il Paese più giusto

Roma, 29 maggio – “Il mandato popolare ricevuto dalle forze di maggioranza è stato rispettato: il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma della giustizia equa e a lungo attesa, che ora verrà presentata al Parlamento. Gli interventi previsti non riducono i diritti di nessuno, ma contribuiscono a rendere più moderno il nostro sistema e più giusto il nostro Paese. La netta separazione delle carriere fra pubblico ministero e magistrato giudicante, l’istituzione di un’Alta corte, che si pronuncerà in modo davvero indipendente sulle questioni disciplinari, e la fine di un correntismo ormai degenerato sono i punti qualificanti del testo. La Lega, come dimostra il sostegno ai referendum costituzionali del 2022, è da sempre in prima linea per dotare il nostro Paese di una Giustizia pienamente al servizio del cittadino, in grado di offrire garanzie sia agli utenti, sia a tantissimi magistrati che lavorano in silenzio, subendo lo strapotere delle correnti. Dopo decenni di chiacchiere, si passa ai fatti”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari.