Boscaini (FI): “Regione disinteressata a Bussolengo. Da un anno distretto Ulss nel degrado, ospedale svuotato e lungaggini e incognite sulla casa di comunità”

Verona 19 giugno

“Mi sembra ci sia un chiaro disinteresse della Regione verso le strutture sanitarie di Bussolengo. A Palazzo Balbi ci dicano davvero cosa vogliono fare. L’ospedale Orlandi sarebbe dovuto diventare il centro provinciale di tutte le riabilitazioni e invece le promesse sono rimaste lettera morta e la struttura svuotata; i lavori della casa di comunità all’ex Ipab procedono a rilento e la sede dell’Ulss da un anno è ammalorata e versa nel degrado. Dopo l’ospedale, la Regione vuole portarci via anche il distretto?”.

Se lo chiede la deputata di Forza Italia Paola Boscaini, ex Sindaco di Bussolengo, dopo il reportage online de L’Arena sul degrado del distretto 4 Ovest Veronese dell’Ulss 9.

Una criticità che s’inserisce in un quadro d’insieme problematico per Bussolengo sulla sanità. Boscaini, infatti, ricorda che sull’ospedale Orlandi “la Regione non ha mai tenuto fede a quanto stabilito dalle schede riviste nel 2019, che miravano a creare un ospedale d’eccellenza per tutte le riabilitazioni. Oggi l’Orlandi invece è una sorta di cattedrale nel deserto: è una struttura nuova, ma in gran parte inutilizzata se si esclude la psichiatria. Lo stesso pronto soccorso non viene utilizzato come dovrebbe. Avevo chiesto che l’Orlandi fosse potenziato già da quest’estate, anche per supportare l’ospedale di Peschiera nell’assorbimento di un turismo che sul lago di Garda supera i 13 milioni di visitatori. Forse in Regione non si rendono conto di cosa significhi, mi chiedo se conoscano il nostro territorio…”.

“Mentre i lavori per la casa di comunità di medicina generale all’ex Ipab non vanno avanti e difficilmente sarà rispettata la road map di primavera 2026”, spiega allarmata Boscaini. Il vero rischio, continua la parlamentare, “è che anche quella possa diventare una cattedrale nel deserto, dal momento che a oggi mancano progetti e stanziamenti regionali finalizzati a inserire medici, infermieri e personale amministrativo per farla effettivamente funzionare”.

Quanto al distretto sanitario, rammenta Boscaini, “è un valore imprescindibile per Bussolengo, per i servizi sanitari che quotidianamente vengono offerti, in virtù di questo è inaccettabile che da un anno non si provveda a sistemare i muri e il problema delle infiltrazioni. Non vorrei che la Regione non se ne curasse per poi magari trovare il pretesto di chiuderlo”.