Dl bollette, Andreuzza (Lega): bene misure anche per Ipab

Roma, 10 apr

“Approvato in commissione l’emendamento della Lega al Dl Bollette che prevede misure per la transizione energetica delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza e delle strutture sanitarie e socio sanitarie no-profit. Non posso che essere soddisfatta per il grande risultato che siamo riusciti a raggiungere e di cui mi sono interessata, in maniera particolare per le IPAB che nel nostro Veneto svolgono un ruolo prezioso al servizio dei nostri territori. Con la loro opera intercettano quotidianamente l’esigenza della parte più fragile e più bisognosa della popolazione. Era doveroso pensare ad un provvedimento che, riducendo i costi per l’energia, di fatto semplifica e supporta l’azione che svolgono. Sostenere investimenti per la transizione energetica significa, infatti, immaginare minori spese in bolletta per questi istituti, in un contesto internazionale ancora complesso e incerto. Questo provvedimento rappresenta un aiuto concreto per sostenere il lavoro che le IPAB svolgono tutti i giorni, con impegno e dedizione, nel nostro Veneto”.

Lo dichiara la deputata veneta della Lega Giorgia Andreuzza, capogruppo in commissione Attività produttive e cofirmataria dell’emendamento.