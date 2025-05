Femminicidio. On. Caretta (FdI), giustizia sia inflessibile con assassino di Martina

“Ennesimo femminicidio, ennesima tragedia che non ha nessuna scusante e che nessuna attenuante deve avere nel giudizio dell’assassino della povera Martina Carbonaro. Poco più di una bambina strappata all’amore dei suoi cari e dei suoi amici da parte di un uomo che non ha nulla di umano. Assieme ai colleghi componenti della commissione parlamentare di inchiesta sul femmicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, siamo quotidianamente impegnati, al pari di tutte le altre istituzioni interessate, nella diffusione di un messaggio che aiuti la comprensione del valore indiscutibile del rispetto della donna e di netto rifiuto di ogni violenza di genere. Compito dello Stato, in ogni rappresentanza istituzionale, è proprio quello di favorire la comprensione, ma al contempo è altrettanto doveroso che lo Stato, nei suoi organi giudiziari e sono fiduciosa che ciò avverrà, siano rigorosi nel giudicare questi crimini. Basta comprensione, basta con le giustificazioni e le attenuanti per chi dimostra crudelmente di non avere il minimo rispetto delle donne, considerandole un oggetto di cui disporre fino al punto di usare violenza e togliere la vita. Martina meritava amore, ha subito l’odio e ora deve avere giustizia”.

E’ quanto dichiara l’on. Maria Cristina Caretta, componente della commissione parlamentare di inchiesta sul femmicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere