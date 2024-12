Medici aggrediti; Boscaini (FI) scrive a Ministri Piantedosi e Schillaci: “A Verona episodi in aumento, siano previsti addetti alla sicurezza nei Pronto Soccorso”

Roma 18 dicembre

Violenza e aggressioni contro medici, infermieri e operatori sanitari: “A Verona episodi in aumento, necessario destinare personale dedicato alla sicurezza nei pronto soccorso”, scrive la deputata veronese Paola Boscaini (Forza Italia) in un’interrogazione ai Ministri dell’Interno Piantedosi e della Salute Schillaci.

Boscaini denuncia che “lo scorso 6 dicembre si è verificato l’ennesimo episodio di violenza nel pronto soccorso di Borgo Trento, Verona”; città dove gli episodi di violenza nei presidi sanitari “sono in aumento, specialmente nelle ore notturne e durante i fine settimana, quando l’afflusso di pazienti e le tensioni raggiungono livelli più critici”.

Pertanto, scrive Boscaini, “appare evidente la necessità di destinare personale dedicato alla sicurezza nei pronto soccorso in grado di intervenire in caso di emergenza, il che richiede maggiori risorse finanziarie da destinare a sistemi di prevenzione e protezione”. Per contrastare il fenomeno, conclude la deputata forzista, “oltre alle misure già assunte dal Governo (sui presidi fissi di polizia fuori dagli ospedali, ndr), servirebbe prevedere in tempi brevi l’implementazione di piani di sicurezza specifici; il potenziamento del numero di operatori sanitari e addetti alla sicurezza; l’istituzione di sportelli di supporto psicologico efficaci per le vittime di aggressioni”.