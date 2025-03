Padova: Presidente Fontana, profonda gratitudine a Hospice pediatrico e Fondazione La Miglior Vita Possibile

Roma, 27 mar

“Alla Fondazione La Miglior Vita Possibile e a tutti i medici e operatori sanitari dell’Hospice pediatrico di Padova esprimo il mio apprezzamento e la mia profonda gratitudine per l’opera da loro prestata in favore dei soggetti più vulnerabili della società. Il vostro impegno quotidiano è un segno concreto di speranza per tante famiglie che affrontano sfide difficili. Auspico che il vostro lavoro possa continuare a essere fonte di conforto e di forza per chi ne ha più bisogno”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, in un messaggio alla Fondazione La Miglior Vita Possibile in occasione della presentazione del libro “La Casa di Adam” a Montecitorio.

“Questo progetto editoriale – sottolinea Fontana – ha il merito di richiamare l’attenzione sull’importanza delle cure palliative pediatriche nei percorsi di cura di malattie rare non ancora guaribili. Esso ci offre, inoltre, l’opportunità di riflettere sulla condizione vissuta da chi combatte ogni giorno contro un male dal quale, in base alle conoscenze scientifiche al momento disponibili, non ci sono possibilità di guarigione. La storia di Adam, Anastasia, Lavinia e Matteo è comune a quella di tanti bambini colpiti da patologie complesse, ai quali devono essere fornite terapie capaci di garantire un’esistenza dignitosa. L’attività dell’Hospice pediatrico di Padova – prosegue la Terza carica dello Stato – rappresenta un modello virtuoso e un esempio di eccellenza. Un centro multidisciplinare che offre un’assistenza medica altamente specializzata in un ambiente accogliente, familiare e colmo di attenzioni. Ritengo necessario un forte impegno da parte delle Istituzioni nel sostegno e nella promozione del più ampio ed equo accesso alle cure palliative in età pediatrica, rimuovendo gli ostacoli che ancora impediscono il pieno ed effettivo godimento del diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione”.