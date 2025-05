Trasporto pubblico locale. Boscaini (FI): “Nuovo bando, la Provincia proceda a lotto unico, è sua competenza. Il Ministero non ha titolo per decidere”

La parlamentare: “Nel nuovo bando sia inserita la tratta Bussolengo-Villafranca Ospedale. La Pec del sindaco di Bussolengo Brizzi alla Provincia inviata dopo l’ennesima sollecitazione di Forza Italia e delle civiche a noi vicine”

Verona 14 maggio

La deputata di Forza Italia Paola Boscaini, in commissione Trasporti alla Camera, interviene sul bando per il traporto pubblico locale (TPL) che la Provincia deve rinnovare: “Nell’aggiudicare la gara si deve procedere a lotto unico e non a due lotti separati per il servizio urbano ed extraurbano. Altrimenti si rischia una disomogeneità di qualità del servizio e anche di costi sulla tratta della città rispetto a quella della provincia. E non è certamente auspicabile vista l’intersezione dei percorsi per moltissimi utenti”. Peraltro, sottolinea Boscaini, “è la Provincia che ha facoltà di decidere in merito, non spetta certo al Ministero dei Trasporti (MIT) entrare in queste valutazioni, come ci ha chiarito espressamente la direzione generale dello stesso ministero”.

Il MIT, rispondendo a una richiesta di Boscaini, infatti ha scritto di non avere titolo per esprimere valutazioni tecniche o di merito in ordine alle modalità di suddivisione in lotti dei servizi TPL, specificando che questo spetta agli enti locali.

Boscaini poi ricorda come Forza Italia, a Bussolengo, assieme alle civiche C’è Futuro e Città Solidale e con il capogruppo Carlo Maraia, Stefania Ridolfi, Katia Facci e la stessa parlamentare azzurra, è stata la prima a chiedere che la Provincia, nel nuovo bando TPL, preveda una tratta che va Bussolengo all’ospedale di Villafranca: “È un’esigenza di un’importante fetta del territorio e dei suoi residenti” ricorda Boscaini.

Maraia, Ridolfi e Facci hanno sollecitato il sindaco di Bussolengo Brizzi ad attivarsi con la Provincia anche nell’ultimo consiglio. Ciò ha scaturito la richiesta formale via Pec del Comune alla Provincia: “Meglio tardi che mai – conclude Boscaini – se non fosse stato per noi Brizzi nemmeno ci avrebbe pensato”.