Valdegamberi (Regione Veneto): l’effetto boomerang sul Veneto e sull’Italia delle sanzioni alla Russia è sempre più evidente: “Mentre in Usa parlano di toglierle, in Europa si vuole rafforzarle. L’Italia sta con Trump o con la Von der Leyen?”

La produzione industriale sta crollando sulla scia della Germania e il numero dei lavoratori in cassa integrazione è raddoppiato in pochi mesi anche nel Veneto. Settori come la meccanica, l’automotive, la moda e la produzione di beni intermedi in genere, hanno da diversi mesi segno negativo. Una delle principali cause – come più volte evidenziato – è il costo energetico dovuto alle sanzioni con la Russia.

Mentre dall’America si annuncia la volontà di revocare le sanzioni alla Russia, il commissario UE Dombrovskis annuncia invece di voler andare avanti con misure ancora più restrittive.

L ‘effetto boomerang sulla nostra economia di cui mettevo in guardia già anni fa è ogni giorno sempre più evidente. Chiedo al Governo Italiano se la linea politica che vuole seguire è quella del suicidio voluta dalla Von der Leyen o quella proposta da Trump.