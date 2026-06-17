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    Stefano Valdegamberi. Futuro Nazionale cresce e il Veneto risponde

    Politica Veneto 1 Min Read

    Valdegamberi (Futuro Nazionale): “Basta fantasie giornalistiche. Nessuna rissa, il progetto cresce e il Veneto risponde con entusiasmo”

    In merito all’articolo pubblicato da Repubblica, che riferisce di presunte “risse tra spintoni e sberle” legate al mancato inserimento del sottoscritto nel Comitato Nazionale di Futuro Nazionale, smentisco categoricamente quanto riportato.
    Nulla di quanto descritto corrisponde alla realtà dei fatti. Ancora una volta assistiamo a una ricostruzione fantasiosa e denigratoria che sembra avere come unico obiettivo quello di screditare un progetto politico che evidentemente sta attirando crescente attenzione e consenso.
    Si conferma così come alcuni settori dell’informazione non esitino a ricorrere alla fantapolitica pur di tentare di affossare Futuro Nazionale. Evidentemente questo partito dà fastidio a qualcuno.
    La realtà è ben diversa. In Veneto il movimento è in piena attività e continua a radicarsi sul territorio. Proprio oggi ho incontrato importanti amministratori locali che nei prossimi giorni entreranno a far parte della nostra grande famiglia politica, contribuendo a rafforzare ulteriormente la presenza e la credibilità del progetto.
    L’entusiasmo che si respira attorno a Futuro Nazionale è contagioso e coinvolge ogni giorno nuovi cittadini. Le adesioni continuano a crescere e, solo in Veneto, gli iscritti si stanno avvicinando alla quota di 12.000.

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