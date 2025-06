L’Altra Provincia… Segnaletica abbandonata a lato strada. Perché?

Buttapietra – Tabelle stradali (di “segni orizzontali in rifacimento”, di “attenzione controllo elettronico della velocità” da parte della polizia locale del comune) e perfino un’asta metallica con targa marmorea d’indicazione di via Verona sradicata da terra.

Stanno tutte lì, abbandonate da tempo nel degrado, non ricollocate od utilizzate o depositate altrove in luoghi consoni istituzionali, tra erbacce ed immondizia, al lato destro di via Belfiore (S. S. 12) all’inizio dell’abitato, provenendo da Ca’ di David.

Nessuno sa fornire una spiegazione al perché questo materiale di segnaletica, ancora impiegabile, rimanga invece inservibile ed inerte in quell’ambito così smaccatamente esposto al traffico ed alla vista, accanto ad un impianto semaforico e negli immediati pressi del Centro ippico “Il Muretto”.

Nessuna tiratina d’orecchi per responsabili che non agiscono ancora per sistemare l’anomalia?

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata